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Barcelona vs Levante EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver partido de LaLiga

Mira la transmisión del partido entre Barcelona vs Levante EN VIVO por la fecha 5 de LaLiga, este domingo 13 de septiembre.

Francisco Esteves
Barcelona vs Levante EN VIVO.
Barcelona vs Levante EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Desde el Estadio Ciudad de Valencia, se enfrentan Barcelona vs Levante por la fecha número 5 de LaLiga de España, este domingo 13 de septiembre desde las 9.15 a. m. de Perú, Colombia y Ecuador. La transmisión del partido será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica y, a continuación, te brindamos todos los detalles.

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El cuadro azulgrana quiere seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y, además, buscará sacarle una mayor diferencia al Real Madrid. Por ello, Hansi Flick saldrá con todo para acumular su quinto triunfo consecutivo, ya que tiene puntaje perfecto hasta el momento.

Barcelona

Barcelona viene de golear al Feyenoord en Champions League.

Por su parte, Levante acumula apenas cinco unidades debido a que solo ha ganado una vez en lo que va de la temporada. Es por tal motivo que buscará hacer respetar su localía ante un favorito a salir campeón como es el Barcelona, que esta semana debutó con triunfo en la Champions League.

¿A qué hora juega Barcelona vs Levante?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 9.15 a. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 10.15 a. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 11.15 a. m.

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs Levante?

La transmisión del partido entre Barcelona vs Levante por LaLiga de España será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online a través de DGO, en caso cuentes con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Barcelona vs Levante: posibles alineaciones

  • Barcelona: J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Espart; Fermín, Rodri, Pedri; Yamal, Raphinha, Gordon.
  • Levante: Ryan; Pérez, Dela, Mandi, Sánchez; Rey; Brugué, Bardeli, Olasagasti, Fernández; Romero.

Barcelona: últimos partidos

Estos fueron sus últimos cinco partidos:

  • Barcelona 5-1 Feyenoord
  • Valencia 0-5 Barcelona
  • Barcelona 5-2 Rayo Vallecano
  • Barcelona 2-0 Athletic
  • Elche 0-5 Barcelona

Levante: últimos partidos

Estos fueron sus últimos encuentros:

  • Málaga 0-0 Levante
  • Levante 5-2 Betis
  • Osasuna 0-0 Levante
  • Espanyol 3-0 Levante
  • Castellón 1-3 Levante

¿Dónde juega Barcelona vs Levante?

El partido se jugará en el Estadio Ciudad de Valencia, donde juega sus partidos oficiales el Levante Unión Deportiva. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar alrededor de 26 mil espectadores en sus tribunas.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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