Filtran las duras palabras de Rodri, figura del Barcelona, sobre jugadores del Valencia: "Son muy malos"

Barcelona goleó 5-0 a Valencia, encadenó su cuarta victoria consecutiva y marcha en el primer puesto en el inicio de LaLiga. Sin embargo, los reflectores no se los llevaron los autores de los goles, sino Rodrigo Hernández Cascante. Un día después del encuentro, las cámaras de Movistar+ revelaron que Rodri había dado fuertes calificativos a los jugadores ches. Precisamente esto último no ha caído nada bien en Mestalla, donde han empezado a criticar a quien fuese ganador del Balón de Oro y a quien ovaciaron una vez fue cambiado.

Según revelaron las cámaras del programa 'El Día después' de Movistar+, una vez que el mediocampista de 30 años se sentó en el banco de suplentes, empezó a despotricar contra sus rivales de profesión.

"Muy flojos. Son muy flojos estos, eh. Muy flojos, tío. Muy malos", empezó diciendo el exfutbolista del Manchester City a Cubarsí, quien también había dejado el campo de juego a los 62 minutos. Pero ahí no quedaba la cosa, pues Rodri continuó. "Son malísimos, son malísimos. ¿Cómo quedó el Valencia el año pasado?", seguía preguntando el español tras sorprenderse de que estuvieron a punto de meterse en puestos de clasificación a torneos internacionales.

Tras el quinto gol del Barcelona, Rodri se dirigió hacia sus compañeros y continuó hablando sobre los valencianos: "Tú, es que no han pasado del centro del campo en la segunda parte".

¿Cómo quedó el Barcelona vs Valencia por LaLiga?

Barcelona llegó a Mestalla con la consigna de seguir en la senda del triunfo y terminó goleando. El primero en abrir el marcador fue Lamine Yamal a los seis minutos y luego, Fermín López aumentó el marcador sobre los 22.

Ya en la segunda mitad cayeron los demás goles. Raphinha puso el tercero a los 50, Pedri colocó el cuarto a los 79 y el mismo Yamal le puso la cereza al pastel a los 84. Tras este triunfo, los azulgranas son líderes de LaLiga con 12 unidades.