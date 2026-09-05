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Barcelona vs. Valencia EN VIVO por LaLiga: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Barcelona vs. Valencia chocan este domingo por la fecha 4 de LaLiga EA Sports 2026-2027. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO y EN DIRECTO.
Los clubes Barcelona vs. Valencia juegan EN VIVO y EN DIRECTO un duelo atractivo por la fecha cuatro de LaLiga EA Sports 2026-2027 en el Estadio de Mestalla. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio español y sudamericano, la transmisión está a cargo de DIRECTV Sports, DAZN y Movistar Plus. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
Será la segunda vez en este 2026 en la que los clubes Barcelona y Valencia se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones de la actual temporada del fútbol español, el conjunto catalán tiene puntaje perfecto tras conseguir tres victorias seguidas, mientras que los 'Murciélagos' no han podido lograr un triunfo en estas tres primeras fechas y están cerca de la zona del descenso.
El FC Barcelona, con 9 puntos, tiene como objetivo el tricampeonato y viene mostrando un juego vistoso y contundente, goleando a los rivales que se le han puesto al frente. Por su parte, el Valencia sigue arrastrando los problemas de la temporada pasada y las lesiones de algunos jugadores hacen que no sea favorito en esta nueva jornada de LaLiga.
Barcelona vs. Valencia: horario del partido
Si eres fan de LaLiga española y no quieres perderte ningún instante del partido Barcelona vs. Valencia por la cuarta fecha, aquí te mostramos los horarios en los distintos países:
- México y Centroamérica: 08.15 horas
- Perú: 09.15 horas
- Ecuador: 09.15 horas
- Colombia: 09.15 horas
- Bolivia: 10.15 horas
- Chile: 10.15 horas
- Venezuela: 10.15 horas
- Estados Unidos: 10.15 horas (Nueva York, Washington y Miami) y 08.15 horas (Los Ángeles)
- Argentina: 11.15 horas
- Brasil: 11.15 horas
- Paraguay: 11.15 horas
- Uruguay: 11.15 horas
- España: 16.15 horas
¿Dónde ver Barcelona vs. Valencia?
- España: DAZN, Movistar Plus y LaLiga TV
- Brasil: CazéTV
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- México: Sky Sports e Izzi
- Centroamérica: VIX y Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+ y FuboTV
Barcelona vs. Valencia: pronóstico del partido
|Casas de apuestas
|Valencia
|Empate
|Barcelona
|Betsson
|9.70
|5.70
|1.28
|Betano
|9.50
|5.70
|1.30
|Bet365
|9.00
|5.75
|1.30
|1XBET
|10.00
|6.30
|1.32
|Caliente
|11.00
|5.90
|1.28
|Stake
|9.50
|5.70
|1.30
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