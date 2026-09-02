¡Atención! Banda intentó secuestrar a futbolista Kylian Mbappé: todos los detalles

Uno de los principales jugadores en la actualidad es Kylian Mbappé, quien fue máximo goleador del Mundial 2026 y que esta temporada ha comenzado con todo en el Real Madrid, por lo que buscará salir campeón de LaLiga de España y levantar por primera vez la Champions League en su carrera profesional. Sin embargo, pese al buen momento del futbolista, recientemente informaron sobre la planificación de su secuestro por parte de un joven.

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De acuerdo con Le Parisien, prestigioso medio en Francia, un joven de 18 años fue arrestado por robo en banda organizada y proxenetismo, e incluso planeó detalladamente atentar contra 26 personas, entre personalidades célebres y empresarios de élite. Entre ellos se encontraba el delantero campeón del mundo con su selección.

El criminal fue identificado como Clément L. (más conocido como 'Lester Z') y fue enviado a prisión el pasado 21 de agosto; sin embargo, seguía liderando una agrupación desde la cárcel de Villepinte, en el departamento de Seine-Saint-Denis. Ahora, semanas después, dentro de su celda hallaron dos dispositivos móviles y pudieron conocer que planeaba atentar contra Kylian Mbappé y otros personajes famosos, en su mayoría raperos.

Lo cierto es que 'Kiki' no se encuentra en peligro real y sigue entrenando bajo las órdenes de José Mourinho en el Real Madrid. Finalmente, es importante precisar que Clément había sido identificado por la policía gracias a su participación en el asalto a un relojero el pasado mes de abril, en Neuilly-sur-Seine.

Kylian Mbappé sigue brillando en el Real Madrid. Foto: AFP.

¿Cuál es el valor de Kylian Mbappé?

Actualmente, Kylian Mbappé tiene un valor de 200 millones de euros en el mercado de transferencias y es el segundo jugador más caro del planeta en estos momentos. Únicamente es superado por Lamine Yamal y Erling Haaland, quienes comparten el primer lugar con 220 millones de euros cada uno.