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Estafador se hizo pasar por DT de Erick Noriega en Gremio y le sacó 14 mil soles a jugador

Un estafador en Brasil se hizo pasar por Luís Castro, director técnico de Erick Noriega en Gremio, y terminó robando poco más de 14 mil soles.

Francisco Esteves
Estafador se hizo pasar por DT de Erick Noriega en Gremio.
Estafador se hizo pasar por DT de Erick Noriega en Gremio. | Foto: Composición Líbero.
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¡Increíble! Muchas veces la realidad supera la ficción, y eso acaba de vivir la interna de Gremio en Porto Alegre. Resulta que un estafador se hizo pasar por Luís Castro, director técnico de Erick Noriega, y terminó robando poco más de 14 mil soles a futbolista. El delincuente intentó embaucar a diversas personas, pero alertaron a las autoridades al desconfiar de su presunto entrenador.

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Estafador robó dinero haciéndose pasar por DT de Gremio

Según informó el medio GZH de Brasil, esta mañana fue capturado el presunto autor de haberle quitado 22 mil reales brasileños (14,425 soles al cambio) a José Enamorado, delantero colombiano de 27 años que llegó precisamente esta temporada al elenco tricolor. De acuerdo con lo notificado por las autoridades, el hombre formaba parte de una agrupación que usaba perfiles falsos, y ahí se hizo pasar por el entrenador para pedir dinero con la excusa de donar canastas básicas.

Dentro de todo lo malo, su única víctima fue el atacante ‘cafetero’, quien confió en el buen gesto que buscaba realizar ‘Luís Castro’ y le transfirió todo el dinero solicitado al estafador. Asimismo, se supo que el delincuente también le pidió un apoyo económico a otro jugador de Gremio, aunque con Erick Noriega no tuvo interacción alguna.

El otro futbolista en cuestión fue Walter Kannemann, central argentino nacionalizado brasileño. Sin embargo, el defensor terminó negándose y luego pasó a alertar a las autoridades. Debido a tal respuesta, el criminal decidió únicamente pedirle al jugador que al día siguiente fuera a entrenar más temprano, algo que ha causado mucha gracia entre los hinchas en redes sociales.

Gremio, José Enamorado, estafador

José Enamorado fue víctima de estafa.

Vale precisar que el estafador no se limitó a jugadores de Gremio, sino que buscó engañar a personalidades de otros clubes, a un equipo de Europa, artistas y también a D'Alessandro, exfutbolista del Inter de Porto Alegre que también avisó a la policía sobre lo sucedido. Este caso ha dado la vuelta al mundo, ya que cada vez los delincuentes se las ingenian más para conseguir dinero de forma ilícita.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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