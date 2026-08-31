El clásico grenal vuelve a paralizar a Porto Alegre este jueves en la Arena do Gremio por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil entre Gremio e Internacional. El encuentro de ida disputado en el Estadio Beira-Rio, en el que participó el peruano Erick Noriega de titular, finalizó con un tenso empate 0-0, en un choque sumamente disputado donde ambos equipos priorizaron el orden táctico y la solidez defensiva sobre la contundencia ofensiva.

Con este resultado parcial en la serie, la llave queda completamente abierta y cualquier triunfo clasificará al vencedor de forma directa a las semifinales, mientras que una nueva igualdad forzará la definición desde la tanda de penales.

Ambos equipos llegan a esta cita definitiva tras haber tenido actividad intensa en el Brasileirão durante las últimas semanas. En sus duelos ligueros más recientes, Gremio logró reencontrarse con la victoria al derrotar por 3-1 a Chapecoense en casa, recuperándose de un tropiezo por 1-0 ante Red Bull Bragantino en la jornada previa.

Por su parte, Internacional atraviesa una racha algo irregular en el torneo local: cayó 3-2 en su visita a Bahia y empató sin goles ante Atlético Mineiro en su feudo, por lo que afronta este derbi con la urgencia de reaccionar y dar un golpe sobre la mesa como visitante.

Erick Noriega fue titular en el partido de ida entre Gremio e Internacional.

¿Cuándo juegan Gremio vs Internacional por la Copa de Brasil?

El partido entre Gremio vs Internacional se jugará este jueves 3 de octubre en el Arena do Gremio por la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Brasil.

¿A qué hora juegan Gremio vs Internacional por la Copa de Brasil?

El duelo entre Gremio vs Internacional está pactado para que empiece a las 6.00 p. m. (hora peruana) y 8.00 p. m. (hora brasileña).

¿Dónde ver Gremio vs Internacional por la Copa de Brasil?

La transmisión del duelo entre Gremio vs Internacional estará a cargo del canal DSports para toda Sudamérica y en Brasil se puede ver vía Amazon Prime Video.

Gremio vs Internacional: posibles alineaciones