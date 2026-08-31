Oficial: Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Gracias por todo el cariño"

Mediante un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram, Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina y le puso fin así a una etapa gloriosa vistiendo la albiceleste, que no pudo coronar tras caer en la final del Mundial 2026 ante España.

De acuerdo a la publicación del astro rosarino, la decisión ya estaba tomada solo días después de caer ante la ‘Furia roja’ y no conseguir la cuarta estrella para el elenco ‘albiceleste’.

Su debut con la selección argentina fue en la categoría Sub 20 en 2004 y a nivel absoluto se estrenó fue el 17 de agosto de 2005, durante un amistoso ante Hungría en Budapest.

El máximo logro de Lionel Messi con Argentina fue la obtención del título en Qatar 2022, además también ganó dos veces la Copa América (2021 y 2025) y una Finalissima. En menores, se coronó en el Mundial Sub 20 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

Además, registró 207 partidos defendiendo a su selección y marcó 125 goles, además registró 68 asistencias. El fin de una era en el gigante sudamericano.

Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina

Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…



Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol.



Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.



Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).



Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.



Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!



Gracias Dios por hacerme argentino.



¡Vamos Argentina!



*Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes.