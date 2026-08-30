Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Barcelona vs. Rayo Vallecano se enfrentarán por la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027, en un partido que tendrá como escenario el Estadio Spotify Camp Nou. El conjunto azulgrana buscará hacerse fuerte en casa y continuar con su buen comienzo en el campeonato español. A continuación, conoce todos los detalles de este esperado encuentro, desde el escenario y la fecha hasta los horarios y las opciones para seguir el partido en vivo.

El Barcelona afrontará una nueva jornada de LaLiga con la intención de prolongar su comienzo ideal en el campeonato. El cuadro azulgrana llega a este compromiso con seis puntos de seis posibles, luego de imponerse con autoridad por 5-0 al Elche y superar posteriormente por 2-0 al Athletic Club. Los dirigidos por Hansi Flick también han mostrado seguridad en defensa, pues todavía no han recibido goles en el torneo.

Enfrente estará un Rayo Vallecano que todavía busca encontrar regularidad en este inicio de temporada. El conjunto madrileño solo consiguió sumar un punto en sus dos primeras presentaciones, tras perder 2-1 ante Sevilla como visitante y empatar 1-1 contra Alavés en condición de local. Por ello, tendrá una complicada misión en su visita al conjunto catalán.

El duelo aparece como una oportunidad para que Barcelona confirme su condición de protagonista desde las primeras fechas, mientras que Rayo Vallecano intentará dar la sorpresa y frenar la marcha perfecta del cuadro azulgrana. La presión estará del lado del conjunto local, que buscará aprovechar su fortaleza ofensiva y el respaldo de su público para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Barcelona buscará su tercera victoria ante Rayo Vallecano

¿Cuándo juega Barcelona vs Rayo Vallecano?

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se disputará el lunes 31 de agosto de 2026 por la tercera fecha de LaLiga y tendrá como escenario el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano HOY?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido Barcelona vs. Rayo Vallecano, correspondiente a la tercera fecha de LaLiga EA Sports 2026-2027:

Perú, Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano EN VIVO Y EN DIRECTO?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Brasil: Prime Video y Cazé TV

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

España: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD y Movistar+

Barcelona vs. Rayo Vallecano: alineaciones posibles del partido

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Pedri, Marc Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

Rayo Vallecano: Cárdenas; Ratiu, Pathé Ciss, Lejeune, Balliu; Valentín, Unai López; Fran Pérez, De Frutos, Álvaro García; Camello.

Rayo Vallecano buscara su primera victoria ante Barcelona

Barcelona vs. Rayo Vallecano: pronósticos y cuánto paga en apuestas

El Barcelona es amplio favorito para ganar a Rayo Vallecano, de acuerdo con las principales casas de apuestas. A continuación, te mostramos las cuotas del encuentro para que realices la jugada que mejor te parezca:

CASAS DE APUESTAS BARCELONA EMPATE RAYO VALLECANO Betsson 1.14 7.50 22.00 Betano 1.15 9.50 20.00 Bet365 1.13 9.00 17.00 1XBET 1.15 10.00 22.00 Stake 1.14 9.70 22.00

¿En dónde juega Barcelona vs. Rayo Vallecano?

El encuentro entre Barcelona vs Rayo Vallecano se juega en el estadio Camp Nou, ubicado en Barcelona, España y que cuenta con una capacidad para recibir a 105.000 espectadores.