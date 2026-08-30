¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano y dónde ver partido por LaLiga?

Barcelona se enfrenta al Rayo Vallecano, en partido correspondiente a la fecha 3 de LaLiga EA Sports 2026-27 desde el estadio Spotify Camp Nou. Conoce horarios y canales para que no te pierdas ningún detalle de este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.

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¿Cuándo juega Barcelona vs Rayo Vallecano?

El partido entre Barcelona y Rayo Vallecano se disputará este lunes 31 de agosto y tendrá como escenario el Spotify Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs Rayo Vallecano?

Perú, Colombia y Ecuador: 2.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.30 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4.30 p. m.

México: 1.30 p. m.

Estados Unidos: 3.30 p. m. (Miami y Nueva York) y 12.30 p. m. (Los Ángeles)

España: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Rayo Vallecano?

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Brasil: Prime Video y Cazé TV

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, ESPN App y fuboTV

España: DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar HD y Movistar+

Barcelona vs Rayo Vallecano: previa del partido

El FC Barcelona saldrá a la cancha del Spotify Camp Nou con la meta de mantener su andar perfecto en este inicio de LaLiga. El conjunto catalán llega motivado tras ganar sus dos primeros encuentros, destacando la contundente goleada por 5-0 frente al Elche y el sobrio triunfo por 2-0 ante el Athletic Club. Además del rendimiento ofensivo, el bloque dirigido por el club resalta por su solidez en el fondo, manteniendo la portería invicta en lo que va de la competencia para afianzarse en la cima.

En el plano institucional, las miradas también se concentran en el mercado de pases, donde el cuadro culé se encuentra a la espera de concretar la llegada de Gabriel Jesús para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026-2027. Esta opción cobró fuerza tras complicarse el fichaje de Julián Álvarez, quien finalmente no se incorporaría al Atlético de Madrid, dejando al delantero brasileño como la principal alternativa ofensiva elegida por la directiva blaugrana.

Barcelona se enfrenta a Rayo Vallecano por LaLiga

Por su parte, el Rayo Vallecano se presenta en la Ciudad Condal golpeado por un arranque complicado, en el que apenas ha rescatado un punto de seis puntos posibles. El equipo de la Franja tropezó 2-1 en su visita al Sevilla y posteriormente igualó 1-1 como local ante el Alavés, por lo que necesitará firmar una actuación impecable si aspira a dar el golpe de la jornada y sumar en territorio culé.