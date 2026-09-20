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Universitario y la grave complicación que puede tener en su lucha por el Clausura: ¿Qué pasó?

Universitario puede complicarse en su lucha por el título del Torneo Clausura 2026, esto por un contundente motivo que pocos han notado.

Francisco Esteves
Universitario y la grave complicación que puede tener.
Universitario y la grave complicación que puede tener. | Foto: Liga 1 - X.
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Universitario de Deportes es uno de los principales candidatos a llevarse el título del Torneo Clausura, ya que marcha en la segunda casilla de la tabla de posiciones. Pese a ello, los merengues pronto podrían sufrir algunas bajas y complicarse en la Liga 1 2026. ¿Por qué?

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Resulta que la 'U' es el club del fútbol nacional que más jugadores ha aportado a la selección peruana en la última convocatoria de Mano Menezes, ya que ha brindado un total de cinco elementos. Ellos son Diego Romero, César Inga, Jairo Concha, Alex Valera y Gianluca Lapadula.

Universitario

Universitario cuenta con varios convocados.

Pese a que en primera instancia parece bueno que Universitario de Deportes aporte varios nominados a la Bicolor, debido a que habla muy bien del rendimiento de los futbolistas, lo cierto es que tiene un tremendo punto en contra que pocos han notado.

¿Por qué Universitario puede salir perjudicado?

Ocurre que, durante los enfrentamientos que tendrá la selección peruana en la fecha FIFA de septiembre y octubre, sus jugadores pueden lesionarse por el desgaste que significa disputar cuatro partidos amistosos de manera consecutiva; o incluso llegar cansados para la reanudación del Torneo Clausura.

Por ello, a la 'U' le conviene que sus futbolistas no cuenten con muchos minutos en la Bicolor de Mano Menezes para que así regresen de la mejor manera a la recta final de la Liga 1 2026, donde luchan por el histórico tetracampeonato.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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