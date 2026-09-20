Mano Menezes elogió a Gianluca Lapadula tras su regreso a la selección peruana: "Jerarquía"

Mano Menezes, director técnico de la selección peruana de fútbol, se pronunció tras anunciar su lista de convocados para los próximos amistosos por fecha FIFA. Al respecto, el estratega brasileño destacó la inclusión de nuevos nombres, así como el regreso de otras figuras, como Gianluca Lapadula, a quien no dudó en elogiar por su buen presente en Universitario y su gran aporte al combinado nacional con su experiencia y roce internacional.

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Mano Menezes destacó el regreso de Gianluca Lapadula a la selección peruana

En declaraciones a la prensa, el estratega de la Blanquirroja fue consultado sobre sus expectativas sobre esta nueva convocatoria para los partidos ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. En ese sentido, el técnico no dudó en expresar la confianza que tiene en 'Lapagol' por su experiencia en el combinado patrio. Además, se mostró positivo en lo que puedan hacer los nuevos futbolistas que buscarán llenarle los ojos para ganarse un lugar.

"Tenemos un proceso, tenemos un camino y debemos seguir firmes, con propósitos, con ideas claras para lograr nuestros objetivos. (Gianluca Lapadula) es una gran referencia, significa jerarquía, vamos a contar con él para estas cuatro ocasiones", manifestó Menezes.

Gianluca Lapadula vuelve a la selección peruana

Asimismo, Mano Menezes indicó que buscará utilizar a la mayor cantidad de jugadores posible para estos cuatro compromisos por fecha FIFA, motivo por el cual optó por una nómina menor a 30 convocados, para que aquellos incluidos puedan tener chances de disputar más de un encuentro.

¿Cuándo fue el último partido de Gianluca Lapadula con Perú?

El último partido que Gianluca Lapadula disputó con camiseta de la selección peruana fue en la derrota por 1-0 ante Venezuela en marzo del 2025, por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El 'Bambino de Los Andes' ingresó al minuto 82 en reemplazo de Andy Polo.

Números de Gianluca Lapadula con la selección peruana

Hasta el momento, Lapadula ha disputado 42 partidos con la selección peruana, entre amistosos, Copa América, Eliminatorias y repechaje por el Mundial Catar 2022. El atacante ítalo-peruano lleva 10 goles y cinco asistencias en 2936 minutos jugados.