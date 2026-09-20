Jean Ferrari rotundo sobre la no convocatoria de Beto Da Silva a la selección: "Quieren generar polémica"

Jean Ferrari, director general futbolístico de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se refirió a la lista de convocados por el profesor Mano Menezes para los próximos partidos de la selección por fecha FIFA y respondió sobre la ausencia de algunos nombres en la nómina, entre ellos, el de Beto Da Silva, de buen presente en Deportivo Garcilaso. Al respecto, el ex administrador de Universitario acusó a cierto sector de buscar polémica con la no convocatoria de 'Betoto' y otros jugadores.

Jean Ferrari sin filtros sobre la no convocatoria de Beto Da Silva a la selección peruana

Al ser consultado sobre si la FPF solicitó a Da Silva viajar a Lima para gestionar sus papeles ante un posible llamado para los partidos frente a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia, Ferrari confirmó dichas versiones pero aclaró que ello solo es parte del proceso legal para tener disponibles algunas alternativas ante cualquier eventualidad. Asimismo, precisó que ello no garantiza estar dentro de la nómina.

"No solamente a él (Da Silva), es parte de la cantidad de futbolistas que se les ha solicitado venir a Lima para hacer el trámite correspondiente. Eso no significa que vayan a estar convocados. Los trámites se dan, se hacen. Yo entiendo que hay siempre mala leche, que quieren generar polémica donde no la hay, pero eso no es real. Es un trámite que nosotros hacemos para poder tener a los futbolistas aptos, listos", manifestó Ferrari.

Beto Da Silva fue llamado a la selección por última vez en 2019

En ese sentido, Jean Ferrari puso como ejemplo la reciente convocatoria de Alfonso Barco, quien fue llamado de emergencia ante la lesión que sufrió Fabio Gruber: "Si ‘Fonchi’ Barco no tuviera los documentos en regla, no podríamos convocarlo", sostuvo.

Beto Da Silva y su buen presente en Deportivo Garcilaso

Vale resaltar que Beto Da Silva viene cumpliendo una de sus temporadas más regulares con Deportivo Garcilaso, al punto de haber sido voceado como posible novedad en los convocados a la selección. El delantero de 29 años lleva 11 goles anotados con el ‘Pedacito de Cielo’.