Mano Menezes, DT de la selección peruana, elogió a futbolista de Universitario: "Jerarquía"

Universitario de Deportes atraviesa un gran momento de forma y se ha posicionado como líder en solitario del Torneo Clausura 2026. Por ello, no es de extrañar que tenga a varios jugadores convocados con la selección peruana para la nueva fecha FIFA. En ese sentido, Mano Menezes sorprendió en una reciente entrevista al hablar de una de las figuras de los cremas y resaltó su rendimiento.

PUEDES VER: Universitario sufre cuatro sensibles bajas confirmadas para partido ante Deportivo Garcilaso

Mano Menezes, DT de la selección peruana, elogió a futbolista de Universitario

Durante una entrevista con 'América Deportes', Mano Menezes comentó detalles de la lista de convocados de la selección peruana y aprovechó para dedicar palabras de elogio a Gianluca Lapadula, una de las figuras de Universitario en el Torneo Clausura.

En concreto, el técnico de la 'Bicolor' sorprendió al remarcar que el 'Bambino' es un futbolista de enorme envergadura y experiencia. Por ello, destacó la importancia de contar con su presencia, ya que puede generar respeto y complicar a las defensas rivales debido a su jerarquía.

Gianluca Lapadula volvió a ser convocado con Perú tras su gran nivel en Universitario

“Sí (puede haber dupla Valera-Lapadula). La selección es el reflejo de lo que los jugadores hacen en sus clubes y aprovechar ciertas situaciones de inteligencia. Gianluca Lapadula es un jugador de jerarquía, vamos a jugar contra adversarios de alto nivel y es importante que nos miren y encuentren a jugadores que respeten y sepan que es difícil enfrentarlos”, señaló el estratega.

Del mismo modo, el estratega brasileño confirmó que existe la posibilidad de ver a Álex Valera y Gianluca Lapadula juntos en el ataque de la selección peruana, al considerar que el rendimiento del equipo debe reflejar lo que sus futbolistas vienen demostrando en sus respectivos clubes.

Números de Gianluca Lapadula con Universitario

Desde su llegada al cuadro merengue, Gianluca Lapadula demostró que es un jugador de otra categoría, siendo vital desde el primer partido. En lo que va del Torneo Clausura, el delantero ítalo-peruano ha disputado nueve partidos, la gran mayoría como titular, anotando seis goles y brindando dos asistencias. Estos registros lo han colocado como el segundo jugador más influyente de Universitario.