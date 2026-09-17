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¿Indirecta? Mano Menezes dio duro comentario tras convocatoria: "Traemos a los que están produciendo"
Mano Menezes dejó un duro comentario tras ser consultado sobre las ausencias que hay en la convocatoria de la selección peruana para la fecha FIFA.
Mano Menezes reveló su lista de convocados a la selección peruana para los partidos amistosos de la próxima fecha FIFA. Para estos compromisos, el director técnico decidió llamar a algunas novedades, pero también dejó fuera a diferentes elementos. Por ello, en conferencia de prensa, le consultaron qué sucedió con estos jugadores y sorprendió con sus declaraciones.
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Resulta que en la nómina del entrenador brasileño faltaron deportistas como Carlos Zambrano o Christian Cueva, que vienen rindiendo con Sport Boys en la Liga 1, o Renato Tapia, quien desde hace meses no forma parte de la Bicolor e incluso ha tenido discusiones con la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que la entidad se encuentra a cargo de Agustín Lozano.
En ese sentido, Mano Menezes decidió hablar sobre los futbolistas convocados y las ausencias de la selección peruana, algo que generó diversas reacciones por parte de la hinchada. "Hay jugadores que no están en la convocatoria; pero es necesario tener minutos para estar aquí. Traemos a los que están produciendo en sus clubes", indicó el director técnico del combinado nacional.
Mano Menezes quiere devolver a Perú a un Mundial.
De esta forma, indicó que ha llamado a los que él considera que están contando con minutos y destacando en sus respectivos clubes, aunque eso no responde a por qué jugadores como Carlos Zambrano y Christian Cueva no fueron convocados, ya que sí vienen sobresaliendo con Sport Boys en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
¿Contra qué selecciones jugará Perú en la fecha FIFA?
La selección peruana de Mano Menezes pactó, por medio de la FPF, cuatro partidos para la fecha FIFA de septiembre y octubre. En este lapso enfrentará a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. Todos los partidos serán en Norteamérica y podrás verlos a través de América TV.
¡Vamos al Circo!
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