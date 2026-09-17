¿Indirecta? Mano Menezes dio duro comentario tras convocatoria: "Traemos a los que están produciendo"

Mano Menezes reveló su lista de convocados a la selección peruana para los partidos amistosos de la próxima fecha FIFA. Para estos compromisos, el director técnico decidió llamar a algunas novedades, pero también dejó fuera a diferentes elementos. Por ello, en conferencia de prensa, le consultaron qué sucedió con estos jugadores y sorprendió con sus declaraciones.

Resulta que en la nómina del entrenador brasileño faltaron deportistas como Carlos Zambrano o Christian Cueva, que vienen rindiendo con Sport Boys en la Liga 1, o Renato Tapia, quien desde hace meses no forma parte de la Bicolor e incluso ha tenido discusiones con la Federación Peruana de Fútbol. Recordemos que la entidad se encuentra a cargo de Agustín Lozano.

En ese sentido, Mano Menezes decidió hablar sobre los futbolistas convocados y las ausencias de la selección peruana, algo que generó diversas reacciones por parte de la hinchada. "Hay jugadores que no están en la convocatoria; pero es necesario tener minutos para estar aquí. Traemos a los que están produciendo en sus clubes", indicó el director técnico del combinado nacional.

Mano Menezes quiere devolver a Perú a un Mundial.

De esta forma, indicó que ha llamado a los que él considera que están contando con minutos y destacando en sus respectivos clubes, aunque eso no responde a por qué jugadores como Carlos Zambrano y Christian Cueva no fueron convocados, ya que sí vienen sobresaliendo con Sport Boys en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿Contra qué selecciones jugará Perú en la fecha FIFA?

La selección peruana de Mano Menezes pactó, por medio de la FPF, cuatro partidos para la fecha FIFA de septiembre y octubre. En este lapso enfrentará a Estados Unidos, Canadá, México y Colombia. Todos los partidos serán en Norteamérica y podrás verlos a través de América TV.