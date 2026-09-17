Solo jugó un partido con Universitario en el 2026 y ahora es llamado a la selección por la fecha FIFA

Recientemente la selección peruana lanzó su lista de convocados para la fecha FIFA que se aproxima, con muchos jugadores del medio local. En ese sentido, Universitario de Deportes causó una enorme sorpresa entre sus hinchas al anunciar el llamado de un futbolista que apenas ha disputado un solo partido con el club en lo que va de la Liga 1 2026. Te contamos de quién se trata.

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Como muchos saben, recientemente el elenco merengue hizo algunas contrataciones para afrontar el Torneo Clausura, pero la gran mayoría resultó en fracaso. Una de ellas es Jorge Gutiérrez, lateral oriundo de Panamá que venía de jugar el Mundial 2026 de la FIFA con su selección e incluso había marcado a elementos como Jude Bellingham o Harry Kane, por lo que tenían mucha confianza en él.

Sin embargo, el extranjero apenas ha disputado un partido con la camiseta de Universitario de Deportes y los hinchas están totalmente decepcionados con su fichaje. Pese a ello, para asombro de la afición, el defensor fue convocado a la selección panameña para la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde su combinado nacional afrontará amistosos con miras a las próximas Eliminatorias.

Jorge Gutiérrez fue convocado a Panamá.

Jorge Gutiérrez deberá enfrentarse a India el sábado 26 de septiembre a las 8.30 a. m. y luego a Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre a la 1.10 a. m. (ambos en horario peruano). Se espera que el lateral merengue sume minutos con su país para que así mejore su rendimiento de cara a la recta final del Torneo Clausura, y que pueda volver al equipo dirigido por Héctor Cúper.

Trayectoria de Jorge Gutiérrez

Estos han sido sus clubes: