- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de convocados Perú
- Cienciano vs Montevideo City
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
Solo jugó un partido con Universitario en el 2026 y ahora es llamado a la selección por la fecha FIFA
Universitario anunció que uno de sus futbolistas fue convocado a la selección en fecha FIFA, pero apenas ha jugado un partido con el club en la Liga 1 2026.
Recientemente la selección peruana lanzó su lista de convocados para la fecha FIFA que se aproxima, con muchos jugadores del medio local. En ese sentido, Universitario de Deportes causó una enorme sorpresa entre sus hinchas al anunciar el llamado de un futbolista que apenas ha disputado un solo partido con el club en lo que va de la Liga 1 2026. Te contamos de quién se trata.
Como muchos saben, recientemente el elenco merengue hizo algunas contrataciones para afrontar el Torneo Clausura, pero la gran mayoría resultó en fracaso. Una de ellas es Jorge Gutiérrez, lateral oriundo de Panamá que venía de jugar el Mundial 2026 de la FIFA con su selección e incluso había marcado a elementos como Jude Bellingham o Harry Kane, por lo que tenían mucha confianza en él.
Sin embargo, el extranjero apenas ha disputado un partido con la camiseta de Universitario de Deportes y los hinchas están totalmente decepcionados con su fichaje. Pese a ello, para asombro de la afición, el defensor fue convocado a la selección panameña para la fecha FIFA de septiembre y octubre, donde su combinado nacional afrontará amistosos con miras a las próximas Eliminatorias.
Jorge Gutiérrez fue convocado a Panamá.
Jorge Gutiérrez deberá enfrentarse a India el sábado 26 de septiembre a las 8.30 a. m. y luego a Nueva Zelanda el jueves 1 de octubre a la 1.10 a. m. (ambos en horario peruano). Se espera que el lateral merengue sume minutos con su país para que así mejore su rendimiento de cara a la recta final del Torneo Clausura, y que pueda volver al equipo dirigido por Héctor Cúper.
Trayectoria de Jorge Gutiérrez
Estos han sido sus clubes:
- Tauro FC
- UD Melilla
- Deportivo La Guaira
- Universitario
Ofertas
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 21.90
Fun Jungle
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad
PRECIOS/ 28.90
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90