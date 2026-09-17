Sporting Cristal confirmó el estadio para clásico ante Alianza Lima por el Clausura: "Definitivo"

Sporting Cristal sigue enfocado en obtener triunfos en el Torneo Clausura y uno de sus futuros encuentros será ante Alianza Lima por la fecha 14. Los celestes saben que deberán vencer en este clásico moderno si quieren seguir aspirando a sus objetivos, por lo que ya confirmaron el escenario donde ejercerán su localía.

Sporting Cristal confirmó el estadio para clásico ante Alianza Lima

"El partido ante Alianza Lima se jugará en el Estadio Alberto Gallardo, es definitivo. Confiamos en el terreno de juego que está en óptimas condiciones, nuestros jugadores lo conocen y se sienten muy cómodos ahí, hemos obtenido buenos resultados. Igual como lo hicimos con Universitario, lo haremos con Alianza Lima, esto es un pedido también del hincha", reveló Oscar Moral, gerente comercial del club.

El Estadio Alberto Gallardo albergará el partido de Sporting Cristal vs Alianza Lima

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