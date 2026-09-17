Piero Magallanes, convocado con Perú, confesó que club grande de Liga 1 buscó su fichaje: "Ofertas"

El nombre de Piero Magallanes ha llamado la atención recientemente luego de que haya recibido el llamado de Mano Menezes para integrar las filas de la selección peruana. El delantero ha sido una pieza fundamental en Sport Huancayo y ahora reveló que tuvo conversaciones con un club grande de la Liga 1.

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Piero Magallanes confesó que club grande de Liga 1 buscó su fichaje

Luego de conocerse su convocatoria con la selección peruana, Piero Magallanes conversó con el programa 'Hablemos de MAX', donde fue consultado por su futuro deportivo y sobre si ya recibió ofertas de otros equipos. Al respecto, el futbolista sorprendió al revelar que recibió el interés de algunos clubes y que uno de ellos incluso llegó a presentar una propuesta formal.

En esa línea, el atacante señaló que fue un club de Lima que se contactó para conocer la posibilidad de ficharlo, aunque las negociaciones finalmente no llegaron a buen puerto. Además, Magallanes recalcó que mantiene contrato con el 'Rojo Matador' y que se encuentra muy feliz dentro del plantel.

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“Tuve un sondeo y unas ofertas de un par de equipos, pero yo tengo contrato aquí y estoy feliz en Sport Huancayo. El sondeo sí fue de un club de la capital”, señaló el delantero de 25 años.

Del mismo modo, el joven atacante mostró su alegría por integrar la 'Bicolor', ya que esta convocatoria le permitirá mostrar su talento ante la mirada del mundo. No obstante, sorprendió al revelar que le atrae mucho la posibilidad de jugar en la capital. “La selección es una vitrina enorme y más para los que estamos en provincia. En mi caso, sí me encantaría jugar en Lima”, acotó.

Piero Magallanes fue contactado por Universitario

Aunque no reveló el nombre del equipo limeño que buscó su fichaje, todo hace indicar que se trata de Universitario de Deportes. De hecho, en el pasado, el periodista Gustavo Peralta señaló que el cuadro crema ya había iniciado los contactos para integrarlo a su plantel en el Torneo Clausura. Sin embargo, esto no se concretó y el delantero se mantuvo en Sport Huancayo.