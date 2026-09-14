ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ENVÍA A GUANTÁNAMO a solicitante de asilo con permiso de trabajo y sin antecedentes penales

El traslado de un ciudadano somalí a la base naval de Guantánamo volvió a encender el debate sobre el destino de los inmigrantes bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Adam Abdullah, de 31 años, llegó al país como solicitante de asilo, contaba con autorización para trabajar y, según información difundida por N+ Univision, no tiene antecedentes penales. El hombre permanece detenido en el Campamento Seis, en Cuba, tras ser arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota.

ICE traslada a Guantánamo a inmigrante con permiso laboral y sin antecedentes penales.

ICE envía a Guantánamo a un inmigrante con permiso de trabajo y sin antecedentes penales

Según N+ Univision, Abdullah llegó a Estados Unidos en 2023, obtuvo un permiso de trabajo y un número de Seguro Social, y asistía regularmente a sus citas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras trabajaba como mecánico. Los registros judiciales revisados por MPR News no muestran antecedentes penales relevantes, salvo dos multas de estacionamiento relacionadas con emergencias por nieve.

Abdullah contó que fue detenido el 12 de diciembre, al inicio de la operación migratoria Metro Surge. Según su relato, cuando preguntó a los agentes por el motivo de su arresto y si contaban con una orden judicial, estos le respondieron: "Somos de inmigración, así que deme su permiso de trabajo".

El inmigrante pasó aproximadamente nueve meses en centros de detención de Minnesota, Kentucky y Luisiana. Posteriormente, las autoridades le comunicaron que sería deportado a Somalia desde Miami. Sin embargo, durante el traslado, Abdullah afirmó que le informaron que el avión haría una escala en Cuba para reabastecerse de combustible. Según su testimonio, esa escala terminó convirtiéndose en su destino final: Guantánamo.

Inmigrantes en Estados Unidos enfrentan nuevas dudas sobre el uso de Guantánamo

Abdullah afirma que lleva alrededor de dos semanas recluido en el Campamento Seis de Guantánamo, donde, según su testimonio, las llamadas telefónicas son breves y existen restricciones para hacer ejercicio. También señaló que permanece esposado de manos y pies durante los vuelos. Su abogado, Marc Prokosch, explicó a N+ Univision que estas condiciones dificultan la comunicación con su cliente, ya que las llamadas duran entre cinco y diez minutos y no está claro si se realizan de manera confidencial.

El detenido también aseguró que otros siete ciudadanos somalíes permanecen en Guantánamo y que varios de ellos fueron arrestados en el área de las Ciudades Gemelas. N+ Univision señaló que el Departamento de Seguridad Nacional no informó cuántas personas se encuentran actualmente bajo custodia migratoria en la base ni explicó las razones específicas del traslado de Abdullah.

El uso de Guantánamo para detener a inmigrantes se convirtió en un tema de gran controversia durante 2025, cuando el gobierno de Donald Trump anunció planes para ampliar la capacidad de la base para alojar a migrantes. El presidente incluso mencionó la posibilidad de albergar hasta 30.000 personas.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) mantiene una disputa legal con la administración por estos traslados. El abogado Lee Gelernt cuestiona tanto la autoridad del Gobierno para mantener a los inmigrantes detenidos en Guantánamo como las condiciones de su detención. Una audiencia judicial está prevista para el 14 de octubre.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional defendió los traslados y afirmó que un vuelo reciente llevó a Guantánamo a algunos de los inmigrantes indocumentados con los peores antecedentes penales.