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Partidos de hoy, domingo 13 de septiembre EN VIVO: programación, dónde ver y horarios

Revisa la programación de los partidos de hoy, domingo 13 de septiembre, en el que destacan duelos de la Liga 1, LaLiga, Premier League, entre otros.

Diego Medina
Partidos de hoy, domingo 13 de septiembre.
Partidos de hoy, domingo 13 de septiembre. | Foto: Composición LÍBERO.
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Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 13 de septiembre, para cerrar la semana de la mejor manera con buen fútbol. Hay compromisos de Liga 1, Premier League, LaLiga, entre otros certámenes; por lo que acá te detallamos los horarios y canales de transmisión EN VIVO.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Torneo Clausura: horario, canal y pronóstico

Partidos de hoy en Liga 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
CD Moquegua vs Sporting Cristal10.00 am.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Sport Boys vs Deportivo Garcilaso1.00 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Atlético Grau vs Alianza Atlético3.15 pm.L1 MAX, DGO, Movistar TV App

Partidos de hoy en Premier League

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Coventry City vs Brighton8.00 am.ESPN 3, Disney Plus
Manchester United vs Manchester City10.30 am.ESPN Disney Plus

Partidos de hoy en LaLiga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Celta de Vigo vs Málaga7.00 am.ESPN 4, Disney Plus
Levante vs Barcelona9.15 am.DSports, DGO
Getafe vs Deportivo La Coruña11.30 am.DSports, DGO
Real Sociedad vs Atlético de Madrid2.00 pm.DSports, DGO

Partidos de hoy en Serie A

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Lecce vs Monza8.00 am.Disney Plus
Napoli vs Bologna11.00 am.ESPN 3, Disney Plus
Sassuolo vs Juventus1.45 pm.Disney Plus

Partidos de hoy en Bundesliga

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Leipzig vs Hamburgo8.30 am.ESPN 5, Disney Plus
Elversberg vs Bayern Múnich10.30 am.Disney Plus

Partidos de hoy en Ligue 1

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Lille vs Troyes8.00 am.Disney Plus
Le Mans vs Lens10.15 am.ESPN 4, Disney Plus
Brest vs PSG1.45 pm.ESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy en Liga Profesional de Argentina

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Sarmiento vs Belgrano12.45 pm.TyC Sports
Tigre vs Rosario Central12.45 pm.TNT Sports
Argentinos Juniors vs Gimnasia La Plata3.00 pm.TyC Sports
Independiente vs San Lorenzo5.15 pm.Disney Plus
Huracán vs Racing7.30 pm.TyC Sports

Partidos de hoy en Brasileirao

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Mirassol vs Vitoria2.00 pm.Premiere, GloboPlay
Flamengo vs Corinthians3.30 pm.Globo, Premiere

Partidos de hoy en Campeonato Chileno

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Univ. Concepción vs Huachipato10.30 am.max Chile, TNT Sports Premium
La Serena vs Universidad de Chile1.00 pm.max Chile, TNT Sports Premium
Colo Colo vs Deportes Concepción3.30 pm.max Chile, TNT Sports Premium
Audax Italiano vs O’Higgins6.00 pm.max Chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en la Liga Colombiana

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga2.00 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Atlético Nacional vs Rionegro Águilas4.05 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Once Caldas vs Deportivo Cali6.10 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Cúcuta Deportivo vs Millonarios8.15 pm.RCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy en Liga Pro de Ecuador

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Leones del Norte vs Técnico Universitario1.00 pm.Zapping Sports
Macará vs Emelec3.30 pm.Zapping Sports
Barcelona SC vs Delfín6.00 pm.Zapping Sports
Libertad vs Independiente del Valle6.00 pm.Zapping Sports

Partidos de hoy en Liga Paraguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Olimpia vs Sportivo Luqueño2.00 pm.DSports, TiGO Sports
Rubio Ñú vs Nacional Asunción4.30 pm.DSports, TiGO Sports

Partidos de hoy en Liga Uruguaya

PARTIDOSHORARIOSCANALES
Progreso vs Cerro8.00 am.Disney Plus, DSports Uruguay
Juventud vs Danubio11.00 am.Disney Plus, DSports Uruguay
Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado2.00 pm.Disney Plus, DSports Uruguay
Peñarol vs Albion5.30 pm.Disney Plus, DSports Uruguay
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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