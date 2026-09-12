Partidos de hoy, domingo 13 de septiembre EN VIVO: programación, dónde ver y horarios

Conoce la programación de los partidos de hoy, domingo 13 de septiembre, para cerrar la semana de la mejor manera con buen fútbol. Hay compromisos de Liga 1, Premier League, LaLiga, entre otros certámenes; por lo que acá te detallamos los horarios y canales de transmisión EN VIVO.
PUEDES VER: Sporting Cristal vs CD Moquegua EN VIVO por Torneo Clausura: horario, canal y pronóstico
Partidos de hoy en Liga 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|CD Moquegua vs Sporting Cristal
|10.00 am.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Sport Boys vs Deportivo Garcilaso
|1.00 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
|Atlético Grau vs Alianza Atlético
|3.15 pm.
|L1 MAX, DGO, Movistar TV App
Partidos de hoy en Premier League
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Coventry City vs Brighton
|8.00 am.
|ESPN 3, Disney Plus
|Manchester United vs Manchester City
|10.30 am.
|ESPN Disney Plus
Partidos de hoy en LaLiga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Celta de Vigo vs Málaga
|7.00 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Levante vs Barcelona
|9.15 am.
|DSports, DGO
|Getafe vs Deportivo La Coruña
|11.30 am.
|DSports, DGO
|Real Sociedad vs Atlético de Madrid
|2.00 pm.
|DSports, DGO
Partidos de hoy en Serie A
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Lecce vs Monza
|8.00 am.
|Disney Plus
|Napoli vs Bologna
|11.00 am.
|ESPN 3, Disney Plus
|Sassuolo vs Juventus
|1.45 pm.
|Disney Plus
Partidos de hoy en Bundesliga
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Leipzig vs Hamburgo
|8.30 am.
|ESPN 5, Disney Plus
|Elversberg vs Bayern Múnich
|10.30 am.
|Disney Plus
Partidos de hoy en Ligue 1
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Lille vs Troyes
|8.00 am.
|Disney Plus
|Le Mans vs Lens
|10.15 am.
|ESPN 4, Disney Plus
|Brest vs PSG
|1.45 pm.
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy en Liga Profesional de Argentina
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Sarmiento vs Belgrano
|12.45 pm.
|TyC Sports
|Tigre vs Rosario Central
|12.45 pm.
|TNT Sports
|Argentinos Juniors vs Gimnasia La Plata
|3.00 pm.
|TyC Sports
|Independiente vs San Lorenzo
|5.15 pm.
|Disney Plus
|Huracán vs Racing
|7.30 pm.
|TyC Sports
Partidos de hoy en Brasileirao
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Mirassol vs Vitoria
|2.00 pm.
|Premiere, GloboPlay
|Flamengo vs Corinthians
|3.30 pm.
|Globo, Premiere
Partidos de hoy en Campeonato Chileno
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Univ. Concepción vs Huachipato
|10.30 am.
|max Chile, TNT Sports Premium
|La Serena vs Universidad de Chile
|1.00 pm.
|max Chile, TNT Sports Premium
|Colo Colo vs Deportes Concepción
|3.30 pm.
|max Chile, TNT Sports Premium
|Audax Italiano vs O’Higgins
|6.00 pm.
|max Chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en la Liga Colombiana
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga
|2.00 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Atlético Nacional vs Rionegro Águilas
|4.05 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Once Caldas vs Deportivo Cali
|6.10 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Cúcuta Deportivo vs Millonarios
|8.15 pm.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy en Liga Pro de Ecuador
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Leones del Norte vs Técnico Universitario
|1.00 pm.
|Zapping Sports
|Macará vs Emelec
|3.30 pm.
|Zapping Sports
|Barcelona SC vs Delfín
|6.00 pm.
|Zapping Sports
|Libertad vs Independiente del Valle
|6.00 pm.
|Zapping Sports
Partidos de hoy en Liga Paraguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Olimpia vs Sportivo Luqueño
|2.00 pm.
|DSports, TiGO Sports
|Rubio Ñú vs Nacional Asunción
|4.30 pm.
|DSports, TiGO Sports
Partidos de hoy en Liga Uruguaya
|PARTIDOS
|HORARIOS
|CANALES
|Progreso vs Cerro
|8.00 am.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Juventud vs Danubio
|11.00 am.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado
|2.00 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay
|Peñarol vs Albion
|5.30 pm.
|Disney Plus, DSports Uruguay