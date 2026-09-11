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Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, horarios y dónde ver
Sigue aquí Alianza Lima vs Universitario este sábado 12 de septiembre, en partido por la fecha 9 del Torneo Clausura. Repasa horarios y canales para que no te pierdas el clásico.
Alianza Lima se enfrenta a Universitario este sábado 12 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX, además, puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.
PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Universitario: las potentes formaciones por el clásico del Torneo Clausura
Alianza Lima vs Universitario: previa del partido
El cuadro victoriano quiere obtener un triunfo luego de tres partidos, esto para volver a meterse en la pelea por el título del Clausura. Paolo Guerrero es la única baja confirmada para los dirigidos por Pablo Guede tras acusar un desgarro.
Recordemos que los blanquiazules quieren romper algunas rachas negativas ante Universitario: no ganan un clásico desde el Apertura 2023 y la última victoria contra la 'U' en Matute fue en el Clausura 2018. ¿Se cortarán estas sequías?
Alianza Lima viene de empatar con Juan Pablo II
Por su parte, el elenco 'crema' cortó una racha de tres victorias consecutivas tras empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos en el Monumental y espera enderezar el camino para seguir expectante en el Clausura, además de sumar en el Acumulado.
Héctor Cúper decidió prescindir de Juan Manuel Requena, Bryan Reyna, José Rivera y Jordan Guivin para este partido, todos por decisión técnica. Se espera que Jorge Murrugarra y Piero Quispe ingresen al once del cuadro de Ate.
Universitario igualó con Comerciantes en el Monumental.
Alianza Lima vs Universitario: horarios
Repasa horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia:
- Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas
- México: 19.00 horas
- Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)
- España: 03.00 horas (del día siguiente)
Alianza Lima vs Universitario: dónde ver
El partido Alianza Lima vs Universitario será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX (antes L1 Play), Movistar TV App, DGO, Claro TV y Fanatiz, esto si tienes un plan o pagas una suscripción.
Video: L1 MAX.
Alianza Lima vs Universitario: canales
Conoce los canales de transmisión que debes sintonizar para acceder a L1 MAX, de acuerdo a tu operador de televisión por cable, y disfrutar el partido de Alianza Lima vs. Universitario II EN VIVO:
- Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD
- DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD
- Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD
- Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD
- Best Cable: Canal 12
- Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD
- Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD
- Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD
- Zapping: Canal 32
Alianza Lima vs Universitario: pronósticos y cuotas de apuesta
Alianza Lima es ligeramente favorito para imponerse a Universitario para el clásico en Matute, de acuerdo con las principales casas de apuesta.
|Casas
|Alianza Lima
|Empate
|Universitario
|Te Apuesto
|2.10
|3.02
|4.14
|Apuesta Total
|2.12
|3.11
|4.23
|Betsson
|1.98
|3.30
|3.95
|Caliente
|2.04
|3.05
|3.95
|Betano
|2.07
|3.10
|3.90
Alianza Lima vs Universitario: últimos enfrentamientos
- Universitario 1-0 Alianza Lima | Apertura 2026
- Universitario 0-0 Alianza Lima | Clausura 2025
- Alianza Lima 1-1 Universitario | Apertura 2025
- Universitario 2-1 Alianza Lima | Clausura 2024
- Alianza Lima 1-0 Universitario | Apertura 2024
Alianza Lima vs Universitario: estadio
Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.
El partido entre Alianza Lima y Universitario se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.
¡Vamos al Circo!
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