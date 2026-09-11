Alianza Lima vs Universitario EN VIVO por Torneo Clausura: pronóstico, horarios y dónde ver

Alianza Lima se enfrenta a Universitario este sábado 12 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, en partido correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este duelo se jugará en el estadio Alejandro Villanueva y contará con la transmisión de L1 MAX, además, puedes seguir el minuto a minuto de Libero.pe.

Alianza Lima vs Universitario: previa del partido

El cuadro victoriano quiere obtener un triunfo luego de tres partidos, esto para volver a meterse en la pelea por el título del Clausura. Paolo Guerrero es la única baja confirmada para los dirigidos por Pablo Guede tras acusar un desgarro.

Recordemos que los blanquiazules quieren romper algunas rachas negativas ante Universitario: no ganan un clásico desde el Apertura 2023 y la última victoria contra la 'U' en Matute fue en el Clausura 2018. ¿Se cortarán estas sequías?

Alianza Lima viene de empatar con Juan Pablo II

Por su parte, el elenco 'crema' cortó una racha de tres victorias consecutivas tras empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos en el Monumental y espera enderezar el camino para seguir expectante en el Clausura, además de sumar en el Acumulado.

Héctor Cúper decidió prescindir de Juan Manuel Requena, Bryan Reyna, José Rivera y Jordan Guivin para este partido, todos por decisión técnica. Se espera que Jorge Murrugarra y Piero Quispe ingresen al once del cuadro de Ate.

Universitario igualó con Comerciantes en el Monumental.

Alianza Lima vs Universitario: horarios

Repasa horarios para ver el partido de acuerdo a tu país de residencia:

Perú, Colombia y Ecuador: 20.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 22.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos: 21.00 horas (Miami y Nueva York) y 18.00 horas (Los Ángeles)

España: 03.00 horas (del día siguiente)

Alianza Lima vs Universitario: dónde ver

El partido Alianza Lima vs Universitario será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar TV, DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, entre otros. Además, puedes verlo ONLINE por las plataformas de streaming L1 MAX (antes L1 Play), Movistar TV App, DGO, Claro TV y Fanatiz, esto si tienes un plan o pagas una suscripción.

Video: L1 MAX.

Alianza Lima vs Universitario: canales

Conoce los canales de transmisión que debes sintonizar para acceder a L1 MAX, de acuerdo a tu operador de televisión por cable, y disfrutar el partido de Alianza Lima vs. Universitario II EN VIVO:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Alianza Lima vs Universitario: pronósticos y cuotas de apuesta

Alianza Lima es ligeramente favorito para imponerse a Universitario para el clásico en Matute, de acuerdo con las principales casas de apuesta.

Casas Alianza Lima Empate Universitario Te Apuesto 2.10 3.02 4.14 Apuesta Total 2.12 3.11 4.23 Betsson 1.98 3.30 3.95 Caliente 2.04 3.05 3.95 Betano 2.07 3.10 3.90

Alianza Lima vs Universitario: últimos enfrentamientos

Universitario 1-0 Alianza Lima | Apertura 2026

Universitario 0-0 Alianza Lima | Clausura 2025

Alianza Lima 1-1 Universitario | Apertura 2025

Universitario 2-1 Alianza Lima | Clausura 2024

Alianza Lima 1-0 Universitario | Apertura 2024

Alianza Lima vs Universitario: estadio

Estadio Alejandro Villanueva, en Matute.

El partido entre Alianza Lima y Universitario se juega en el estadio Alejandro Villanueva, recinto conocido popularmente como Matute y que tiene capacidad para 33.938 espectadores.