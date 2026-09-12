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Alianza Lima vs Universitario por el clásico

¡Silencio total en Matute! Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario a Alianza Lima - VIDEO

Sobre los 15 minutos del primer tiempo, Universitario se pone adelante en el marcador tras anotar el 1-0 ante Alianza Lima por obra de Alex Valera.

Diego Medina
Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario a Alianza Lima.
Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario a Alianza Lima. | Foto: L1 MAX
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Universitario da el primer golpe en este clásico tras el gol de Alex Valera a Alianza Lima. El atacante merengue quedó mano a mano ante Duarte tras genial asistencia de Gianluca Lapadula. El goleador de la 'U' definió con mucha categoría y silenció Matute para poner adelante a su equipo.

(VIDEO: L1 MAX)

Todo Alianza Lima reclamó la acción por una posible falta de Alex Valera a Renzo Garcés, pero el árbitro Micke Palomino indicó que fue producto de una disputa de balón y la anotación quedó totalmente lícito para beneficio de los cremas.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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