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¡Silencio total en Matute! Gol de Alex Valera para el 1-0 de Universitario a Alianza Lima - VIDEO
Sobre los 15 minutos del primer tiempo, Universitario se pone adelante en el marcador tras anotar el 1-0 ante Alianza Lima por obra de Alex Valera.
Universitario da el primer golpe en este clásico tras el gol de Alex Valera a Alianza Lima. El atacante merengue quedó mano a mano ante Duarte tras genial asistencia de Gianluca Lapadula. El goleador de la 'U' definió con mucha categoría y silenció Matute para poner adelante a su equipo.
(VIDEO: L1 MAX)
Todo Alianza Lima reclamó la acción por una posible falta de Alex Valera a Renzo Garcés, pero el árbitro Micke Palomino indicó que fue producto de una disputa de balón y la anotación quedó totalmente lícito para beneficio de los cremas.
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