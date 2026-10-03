Jacob Shaffelburg, figura de Canadá, rotundo sobre el partido ante Perú: "No había marcado en todo el año"

Jacob Shaffelburg fue la gran figura de Canadá en la victoria por 2-0 sobre la selección peruana en Montreal. El atacante marcó los dos tantos del encuentro y puso fin a una extensa sequía goleadora, convirtiéndose en el protagonista de una noche especial con el combinado norteamericano.

Jacob Shaffelburg, futbolista de Canadá, dio fuerte comentario sobre el partido ante la selección peruana

Shaffelburg reconoció que volver a celebrar un gol tuvo un significado especial, sobre todo porque no había podido marcar durante todo el año, ni con su club ni con la selección. Además, destacó el desempeño de Liam Millar, quien fue clave para generar peligro por la banda derecha.

“Se sintió genial. No había marcado en todo el año, ni en club ni con la Selección, así que conseguir esos dos goles fue increíble. Pero le debo mucho a Liam: la verdad estuvo imparable por la banda derecha, así que me lo dejó muy fácil”, expresó en One Soccer.

Su segundo gol ante Perú también tuvo un detalle particular. Shaffelburg apareció sin marca de Oliver Sonne y convirtió de cabeza, una vía poco habitual para el atacante. Incluso tomó con humor la manera en que consiguió su doblete frente a la Bicolor.

“Es una rareza total. Creo que es el primer gol de cabeza de mi vida a nivel profesional, así que es algo grande. Fue un cabezazo loco, casi lo fallo... no, mentira, es una broma: cerré los ojos, cabeceé y tuve suerte ahí. Salió muy bien”, contó entre risas.

Jacob Shaffelburg calificó su partido ante Perú como su mejor rendimiento

Finalmente, el jugador de Los Ángeles F.C. consideró que el triunfo ante Perú representó el mejor rendimiento de Canadá en sus últimos compromisos. Shaffelburg resaltó la capacidad del equipo para aprovechar sus ocasiones y volvió a destacar el respaldo recibido por los aficionados en Montreal.

“Diría que fue nuestra mejor actuación. Llegaron los goles y pudimos concretar las oportunidades. Veníamos de un partido en el que solo habíamos marcado uno, así que mejorar en eso fue muy positivo. Y ganar en casa otra vez es increíble, con un público fantástico aquí”, acotó.