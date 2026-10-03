0
EN DIRECTO
España vs República Checa por la Nations League

Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre: ver resultados, estadística y ganadores del premio mayor

¿Hoy será tu día de suerte? Consulta toda la información de la Lotería de Boyacá del sábado 3 de octubre de 2026 y conoce cuáles son las balotas que cayeron.

Angie De La Cruz
Sigue los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre de 2026.
Sigue los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre de 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
COMPARTIR

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre de 2026, vuelve a Colombia para poner a prueba la suerte de miles de participantes. Revisa en esta nota los resultados del último sorteo 4644, las estadísticas, los números ganadores y el afortunado que se lleva el premio mayor de $15.000 millones de pesos.

Hoy, jueves 1 de octubre, se realiza el sorteo del Sinuano Noche.

PUEDES VER: Resultado del Sinuano Día y Noche del jueves 1 de octubre: números ganadores del sorteo

¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 26 de septiembre?

En el sorteo N.° 4643 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 26 de septiembre de 2026, el Premio Mayor de $15.000 millones cayó en el número 9882, con serie 270.

Lotería de Boyacá

Resultados del último sorteo Lotería de Boyacá del sábado 26 de septiembre.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los premios secos de la Lotería de Boyacá son categorías de premios adicionales al Premio Mayor. En el plan de premios vigente para el sorteo regular de $15.000 millones, están distribuidos de la siguiente manera:

  • Fortuna: $1.000 millones.
  • Alegría: $400 millones.
  • Ilusión: $300 millones.
  • Esperanza: $100 millones.
  • Berraquera: $50 millones.
  • Optimismo: $20 millones.
  • Valentía: $10 millones.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Los billetes de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados, tanto presenciales como virtuales. Te recomendamos comprar únicamente mediante medios oficiales para garantizar la validez del billete y evitar posibles inconvenientes:

  • Sitio web de LottiRed y Loticolombia.
  • Puntos de venta Baloto.
  • Puntos Gana.
  • Máquinas LottiRed.
  • Máquinas Sipaga.
  • Puntos de venta Paga Todo Bogotá.
  • Puntos de venta JER en Boyacá y Amazonas.
  • Puntos de venta Codesa en Cali.
  • Puntos de Mercaloterías en Cali.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¡Las redes no perdonan! Los hilarantes memes de la nueva derrota de Perú por 2-0 ante Canadá

  2. Revive los mejores memes de la dura derrota de Perú ante Estados Unidos con penal 'fantasma' y gol de Lapadula

  3. Resultados Sinuano Día de HOY, sábado 3 de octubre EN VIVO: estos son los números ganadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano