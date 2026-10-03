Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre: ver resultados, estadística y ganadores del premio mayor

La Lotería de Boyacá de HOY, sábado 3 de octubre de 2026, vuelve a Colombia para poner a prueba la suerte de miles de participantes. Revisa en esta nota los resultados del último sorteo 4644, las estadísticas, los números ganadores y el afortunado que se lleva el premio mayor de $15.000 millones de pesos.

¿Qué cayó en la Lotería de Boyacá del sábado 26 de septiembre?

En el sorteo N.° 4643 de la Lotería de Boyacá, realizado el sábado 26 de septiembre de 2026, el Premio Mayor de $15.000 millones cayó en el número 9882, con serie 270.



Resultados del último sorteo Lotería de Boyacá del sábado 26 de septiembre.

¿Cuáles son los secos de la Lotería de Boyacá?

Los premios secos de la Lotería de Boyacá son categorías de premios adicionales al Premio Mayor. En el plan de premios vigente para el sorteo regular de $15.000 millones, están distribuidos de la siguiente manera:

Fortuna: $1.000 millones.

$1.000 millones. Alegría: $400 millones.

$400 millones. Ilusión: $300 millones.

$300 millones. Esperanza: $100 millones.

$100 millones. Berraquera: $50 millones.

$50 millones. Optimismo: $20 millones.

$20 millones. Valentía: $10 millones.

¿Dónde comprar boletos de la Lotería de Boyacá?

Los billetes de la Lotería de Boyacá pueden adquirirse a través de diferentes canales autorizados, tanto presenciales como virtuales. Te recomendamos comprar únicamente mediante medios oficiales para garantizar la validez del billete y evitar posibles inconvenientes: