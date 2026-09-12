Sport Boys vs Garcilaso EN VIVO por Torneo Clausura: a qué hora juega, alineaciones y dónde ver

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso se enfrentarán este domingo 13 de setiembre en un partidazo válido por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. La ‘Misilera’ busca volver al triunfo para mantenerse entre los primeros lugares, pero enfrente tendrá al actual líder del campeonato. Este cotejo se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao desde la 1.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de L1 MAX.

¿A qué hora juega Sport Boys vs Deportivo Garcilaso?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para que no te pierdas el inicio del partido de Sport Boys vs Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1:

Perú, Colombia y Ecuador: 1.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 3.00 p. m.

México y Centroamérica: 12.00 m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 2.00 a. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Sport Boys vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?

El partido entre Sport Boys vs Deportivo Garcilaso contará con la transmisión EN VIVO ONLINE y en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en todo el territorio nacional y que se transmite por los siguientes operadores:

Movistar TV: Canal 14 SD y 714 HD

DirecTV: Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV: Canal 10 SD y 510 HD

Claro TV (fibra óptica/HFC): Canal 10 HD

Best Cable: Canal 12

Latin Cable: Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú: Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú: Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping: Canal 32

Previa del partido de Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

Sport Boys busca volver a sostener una buena racha luego de su polémica derrota ante Sport Huancayo en la última fecha. Los rosados buscarán imponer su localía ante Deportivo Garcilaso y demostrar que pueden pelear el título del Torneo Clausura.

Para este compromiso, la principal duda en el equipo de Carlos Desio es la presencia de Nicolás Da Campo como titular. El volante sigue sentido, pero el club lo esperará hasta el final. Sin embargo, la 'Misilera' cuenta con jugadores en gran momento como Oslimg Mora, Christian Cueva y otros.

Sport Boys buscará volver a celebrar en el Estadio Miguel Grau.

Por su parte, Deportivo Garcilaso llega en gran momento de forma luego de sumar tres victorias consecutivas y posicionarse como el actual líder del Torneo Clausura. El cuadro imperial buscará una nueva victoria que los mantenga en la cima y aprovechar el gran momento de jugadores como Beto Da Silva, Francisco Arancibia, entre otros.

Deportivo Garcilaso es el actual líder del Torneo Clausura 2026

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: pronóstico y apuestas

Sport Boys parte como favorito para quedarse con la victoria ante Deportivo Garcilaso en la fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Aquí te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas para que puedas realizar tu mejor jugada:

Casa de apuestas Sport Boys Empate Deportivo Garcilaso Betsson 1.72 3.40 4.80 Betano 1.82 3.65 5.00 Te Apuesto 1.78 3.37 4.99 Inkabet 1.72 3.64 4.90 1xBet 1.69 3.64 4.87 Caliente 1.74 3.50 4.70

Entradas Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Estos son los precios de las entradas para asistir al partido de Sport Boys vs Deportivo Garcilaso. Los boletos están disponibles por Ticketmaster.

Sur: S/25,00 (agotado)

Norte: S/25,00

Oriente: S/50,00

Occidente: S/80,00

Palco: S/120,00

Sport Boys vs Deportivo Garcilaso: alineaciones probables del partido

Posible alineación de Sport Boys: Diego Melián; Emilio Saba, Carlos Zambrano, Hansell Riojas, Mathías Llontop; Oslimg Mora, Jostin Alarcón, Yuriel Celi; Christian Cueva, Luis Urruti y Pablo Erustes.

Posible alineación de Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Agustín Gómez, Xavi Moreno; Carlos Ramos, Agustín González, Kevin Sandoval, Francisco Arancibia; Beto Da Silva y Facundo Castelli.

¿Dónde juegan Sport Boys vs Deportivo Garcilaso?

Así luce el Estadio Miguel Grau del Callao.

Este partido está programado para jugarse en el Estadio Miguel Grau del Callao. Este recinto está ubicado en el distrito de Bellavista y está habilitado para albergar un promedio de 13.000 espectadores.