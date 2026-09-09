Revelan que Yoshimar Yotún es hincha del clásico rival de Sporting Cristal

Yoshimar Yotún, referente y capitán de Sporting Cristal, es considerado por numerosos hinchas de Sport Boys como una posible incorporación para la celebración de los 100 años de la institución. En ese contexto, Alfonso Yáñez señaló que el volante es hincha del club rosado por su etapa previa en el Callao.

Confirman que Yoshimar Yotún es hincha del clásico rival de Sporting Cristal

Boys atraviesa un momento que ha devuelto la ilusión a sus hinchas después de varias temporadas complicadas. El cuadro rosado ahora apunta a consolidar un proyecto competitivo y Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez ya imaginó cómo podría reforzarse el equipo pensando en el centenario de la institución chalaca.

Yoshimar Yotún sería hincha de Sport Boys

El exfutbolista sorprendió al revelar que uno de los nombres que le gustaría ver con la camiseta de Sport Boys es Yoshimar Yotún. Para ‘Puchungo’, el mediocampista de Sporting Cristal tiene un vínculo especial con el Callao y podría convertirse en una incorporación de jerarquía para el conjunto rosado.

"La vez pasada tuve un problema con una gente de Sporting Cristal porque yo siempre comento, siempre, que mi gusto es que Yoshimar Yotún al Boys, es hincha del Boys, es del Callao", señaló el exjugador.

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Alfonso Yáñez no solo quiere a Yoshimar Yotún para Sport Boys sino también a Marcos López y Sergio Peña

Pero Yáñez no se limitó a la posibilidad de incorporar a ‘Yoshi’. También aludió a otros jugadores que, a su juicio, podrían integrarse en un proyecto ambicioso para elevar el nivel de Sport Boys y darle la opción de pelear por metas de mayor alcance: Marcos López y Sergio Peña.

"Claro, que trabaja con López, López también es hincha del Boys, su papá es hincha del Bois. Marco López. Entonces yo decía, imagínate. Con Yotún, con López, me hubiese que venga Sergio Peña, por ahí un 9 más y armar un equipo con jerarquía. Gente que está acostumbrada a jugar con estadio lleno, con presión", manifestó.