- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Feyenoord
- Palmeiras vs LDU
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Brasil
Revelan que Yoshimar Yotún es hincha del clásico rival de Sporting Cristal
Alfonso Yáñez reveló que Yoshimar Yotún es hincha del club que es clásico rival de Sporting Cristal y lo desea para ese equipo de cara al 2027.
Yoshimar Yotún, referente y capitán de Sporting Cristal, es considerado por numerosos hinchas de Sport Boys como una posible incorporación para la celebración de los 100 años de la institución. En ese contexto, Alfonso Yáñez señaló que el volante es hincha del club rosado por su etapa previa en el Callao.
PUEDES VER: Sporting Cristal tomó la decisión de poner fin al ciclo de Roberto Mosquera: "No va más"
Confirman que Yoshimar Yotún es hincha del clásico rival de Sporting Cristal
Boys atraviesa un momento que ha devuelto la ilusión a sus hinchas después de varias temporadas complicadas. El cuadro rosado ahora apunta a consolidar un proyecto competitivo y Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez ya imaginó cómo podría reforzarse el equipo pensando en el centenario de la institución chalaca.
Yoshimar Yotún sería hincha de Sport Boys
El exfutbolista sorprendió al revelar que uno de los nombres que le gustaría ver con la camiseta de Sport Boys es Yoshimar Yotún. Para ‘Puchungo’, el mediocampista de Sporting Cristal tiene un vínculo especial con el Callao y podría convertirse en una incorporación de jerarquía para el conjunto rosado.
"La vez pasada tuve un problema con una gente de Sporting Cristal porque yo siempre comento, siempre, que mi gusto es que Yoshimar Yotún al Boys, es hincha del Boys, es del Callao", señaló el exjugador.
Video: L1MAX
Alfonso Yáñez no solo quiere a Yoshimar Yotún para Sport Boys sino también a Marcos López y Sergio Peña
Pero Yáñez no se limitó a la posibilidad de incorporar a ‘Yoshi’. También aludió a otros jugadores que, a su juicio, podrían integrarse en un proyecto ambicioso para elevar el nivel de Sport Boys y darle la opción de pelear por metas de mayor alcance: Marcos López y Sergio Peña.
"Claro, que trabaja con López, López también es hincha del Boys, su papá es hincha del Bois. Marco López. Entonces yo decía, imagínate. Con Yotún, con López, me hubiese que venga Sergio Peña, por ahí un 9 más y armar un equipo con jerarquía. Gente que está acostumbrada a jugar con estadio lleno, con presión", manifestó.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00