Montevideo City visitó a Sporting Cristal y dejó un mensaje a Cienciano: "Fue un placer"

Comenzaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y Montevideo City Torque enfrentará a Cienciano en la ciudad del Cusco, en lo que será el compromiso de ida. Previo al emocionante partido internacional, el elenco uruguayo tuvo una breve visita a Sporting Cristal y dejó un fuerte mensaje. Luego de ello embarcó en un vuelo rumbo a la ciudad imperial, donde se verá cara a cara con el 'Papá'.

Como se sabe, hoy, jueves 10 de septiembre, el conjunto uruguayo tendrá la difícil misión de obtener por lo menos un empate, o no perder por muchos goles, para llegar al duelo de vuelta con chances de obtener la clasificación a las semifinales del prestigioso torneo Conmebol. Por ello, desde que llegó a Lima comenzó a entrenar y pidió las instalaciones del cuadro ‘cervecero’ para desempeñarse.

Sporting Cristal aceptó tal petición y ahí estuvo Montevideo City Torque durante sus primeros trabajos en la 'Ciudad de los Reyes'. Antes de marcharse al interior del país para enfrentar a Cienciano por Copa Sudamericana, el club 'charrúa' dejó el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Lima, fue un placer. Ahora nos vamos a Cusco”.

Ahora, los uruguayos se encuentran en la ciudad imperial para luchar por la hazaña frente al conjunto de Horacio Melgarejo, que a su vez intentará obtener un triunfo contundente para poder visitar el Estadio Centenario de Montevideo con mayor tranquilidad. Recordemos que el rival en semifinales saldrá del vencedor entre Santos y Atlético Mineiro.

Cienciano vs. Montevideo City: a qué hora juega y dónde ver partido

El partido de hoy, Cienciano vs. Montevideo City, iniciará a las 7.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el duelo online mediante DGO, si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming, y totalmente gratis en el minuto a minuto del diario Líbero.