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Cienciano y la lista de futbolistas para vencer a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana
Cienciano se prepara para enfrentar a Montevideo City Torque en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, buscando aprovechar su condición de local.
Cienciano ya tiene todo listo para afrontar uno de los partidos más importantes de su campaña internacional. El conjunto cusqueño enfrentará este jueves a Montevideo City Torque por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, y Horacio Melgarejo definió a los jugadores que estarán disponibles para este esperado compromiso.
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Lista de convocados de Cienciano para enfrentar a Montevideo City Torque
El encuentro se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario donde Cienciano buscará sacar provecho de su condición de local. El objetivo del equipo imperial será conseguir una ventaja en el primer duelo de la serie para viajar con mayores posibilidades al partido de vuelta.
La lista de convocados de Cienciano para enfrentar a Montevideo City Torque
Para este trascendental compromiso, el técnico Horacio Melgarejo podrá disponer de sus principales alternativas y contará con un plantel preparado para afrontar el desafío. La lista de convocados incluye a jugadores que han tenido un papel importante durante el recorrido del conjunto cusqueño en el torneo continental.
Entre los nombres que generan mayor expectativa aparecen Carlos Garcés y Matías Succar. Los dos delanteros llegan con antecedentes importantes en las últimas eliminatorias de Cienciano y serán opciones ofensivas para intentar marcar diferencias frente al conjunto uruguayo.
Lista de convocados de Cienciano vs Montevideo City Torque:
- Gonzalo Falcón
- Kevin Becerra
- Maximiliano Amondarain
- Santiago Arias
- Cristian Souza
- Gonzalo Aguirre
- Juan Romagnoli
- Alejandro Hohberg
- Neri Bandiera
- Claudio Núñez
- Sebastián Cavero
- Marcos Martinich
- Ray Sandoval
- Didier La Torre
- Matías Succar
- Carlos Garcés
- Carlos Cabello
- Renzo Salazar
- Rotech Aguilar
- Alonso Yovera
- Ademar Robles
- Ítalo Espinoza
- Henry Caparó
Con sus principales atacantes disponibles, Cienciano buscará dar el primer golpe en estos cuartos de final de la Copa Sudamericana. El respaldo de su público y la altura de Cusco serán factores que el equipo de Melgarejo intentará aprovechar para conseguir un resultado favorable ante Montevideo City Torque y mantener vivo el sueño de avanzar a las semifinales.
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