'Cóndor' Mendoza arremetió contra Federico Girotti por rendimiento con Alianza: "Es una mie***"

Alianza Lima no ha logrado tener los mejores resultados en este tramo del Torneo Clausura 2026 y el último empate ante Juan Pablo II los dejó relegados en la tabla de posiciones. Por ello, los blanquiazules apuntan a recuperarse en el clásico ante Universitario. Sin embargo, en la previa del partido Andrés Mendoza sorprendió al llenar de críticas a Federico Girotti por su rendimiento.

Andrés Mendoza arremetió contra Federico Girotti

Durante el programa ‘Datazo’, el popular ‘Cóndor’ analizó el desempeño que ha venido mostrando Federico Girotti a lo largo de la temporada y no dudó en criticarlo severamente por el poco aporte goleador que ha tenido con Alianza Lima.

El histórico delantero nacional recalcó que ante Juan Pablo II fue el ‘9’ principal del equipo y, pese a ello, demostró que no tiene el nivel para poder jugar en ninguna zona del ataque.

"Es una mie*** Girotti. De verdad es un desastre. Ahí querían que juegue de nueve, ¡ahí está de nueve! En toda su carrera, tiene 30 goles creo, este no es nueve. Girotti no es goleador, no es extremo, no es nada", sostuvo el retirado delantero.

En esa línea, Andrés Mendoza señaló que desaprovechó una nueva oportunidad de callar a sus críticos y lanzó una serie de improperios contra el delantero argentino. Además, resaltó que los blanquiazules pagaron una alta suma por su fichaje en esta temporada y no ha logrado justificarlo.

"Girotti tenía su oportunidad, ahí está Girotti. Es una c***, así lo voy a decir. Tenía su oportunidad, ahí está, yo no sé cuántas más oportunidades le van a dar. Lo que pasa es que Alianza depende de Castillo. (…). Girotti es un jugador carísimo y de verdad no está dando la talla, por eso yo digo que para mí es un desastre", acotó.

Números de Federico Girotti con Alianza Lima

Federico Girotti ha tenido una aceptable cantidad de minutos con Alianza Lima en esta temporada. En sus números, el delantero registra 18 participaciones con el equipo donde solo pudo anotar tres goles, uno de los motivos que ha generado críticas por parte de los hinchas.