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Ídolo de Universitario se rinde ante Eryc Castillo de Alianza Lima: "Es la luz"
Eryc Castillo, futbolista de Alianza Lima, fue elogiado por un referente de Universitario de Deportes. Todo a días del clásico de la Liga 1 2026.
A poco del clásico del fútbol peruano por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026, un referente de Universitario de Deportes sorprendió elogiando a Eryc Castillo, delantero y goleador de Alianza Lima. Como sabemos, ambos clubes se enfrentarán en un duelo clave de la Liga 1 en búsqueda de acercarse a Deportivo Garcilaso en la cima de la tabla de posiciones.
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El personaje en cuestión es Mauro Cantoro, atacante que fue bicampeón con la escuadra merengue en los años 98’ y 99’. Ahora, en diálogo con L1 MAX, el popular artillero argentino dio la hora admitiendo que ‘La Culebra’ es una de las principales figuras que tiene el campeonato nacional y el elemento más valioso actualmente en la institución de La Victoria. ¿Qué dijo?
"Hoy, los equipos que juegan bien como Alianza, un equipo grande como Alianza, que se perfilan hasta el último partido del año a ser campeones, tienen ese jugador que es la luz. Castillo es ese jugador, que sabes que cuando entras en dificultad aparece", indicó el famoso ‘Toro’ para el mencionado medio de comunicación.
Mauro Cantoro es ícono en Universitario.
De esta forma, la previa del Alianza Lima vs Universitario de Deportes sigue calentándose y este sábado 12 de septiembre ambos clubes saldrán con su mejor oncena para quedarse con los tres puntos y subir en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026. Recordemos que si los blanquiazules se llevan el certamen saldrán campeones de la Liga 1 de forma automática, pero si otro club lo consigue forzará los playoffs.
Trayectoria de Mauro Cantoro
Estos fueron los clubes de Mauro Cantoro:
- Vélez Sarsfield
- Atlético Rafaela
- Universitario
- Blooming
- Ascoli
- Wisla Cracovia
- Odra Wodzislaw Slaski
- Juventud Antoniana de Salta
- Deportivo Morón
- Pacífico FC
- Unión Comercio
- Atlético Minero
- León de Huánuco
¡Vamos al Circo!
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