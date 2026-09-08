Mariano Soso, ex Alianza Lima, consiguió nuevo equipo para la temporada 2026

Uno de los últimos entrenadores que pasó por Alianza Lima fue Mariano Soso, quien en el 2024 llegó a tienda blanquiazul con el objetivo de salir campeón de la Liga 1, pero se terminó marchando de la institución luego de perder el Torneo Clausura. Ahora, el director técnico argentino ha encontrado nuevo equipo y comenzará a dirigir pronto en una de las competiciones más importantes de América.

De acuerdo con información del periodista Vene Casagrande, que luego fue confirmada por César Luis Merlo, el estratega, que también estuvo en Sporting Cristal, ha llegado a un acuerdo con un conocido club de Brasil para convertirse en su nuevo DT para lo que resta de la temporada.

Se trata del Sport Recife, elenco que actualmente se encuentra en la Serie B del Brasileirao, segunda división de tal país. Mariano Soso será su flamante director técnico para luchar por el ascenso, aunque en estos momentos de la campaña también debe cuidarse de no caer en zona de descenso a la Serie C.

"Si la documentación se completa a tiempo, la intención de la directiva es que el técnico viaje este martes para asumir formalmente el cargo. Este nuevo periodo al frente del equipo brasileño marcará el inicio de su segundo ciclo en la institución tras haber dirigido al equipo en 2023-2024", indicó César Luis Merlo respecto al futuro del ex Alianza Lima.

Mariano Soso dirigió a Alianza Lima durante la temporada 2024.

Trayectoria de Mariano Soso