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Mariano Soso, ex Alianza Lima, consiguió nuevo equipo para la temporada 2026

Mariano Soso, con paso por Alianza Lima y Sporting Cristal, encontró un club para continuar con su carrera profesional como director técnico.

Francisco Esteves
Mariano Soso, ex Alianza Lima, consiguió nuevo equipo.
Mariano Soso, ex Alianza Lima, consiguió nuevo equipo. | Foto: Alianza Lima - X.
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Uno de los últimos entrenadores que pasó por Alianza Lima fue Mariano Soso, quien en el 2024 llegó a tienda blanquiazul con el objetivo de salir campeón de la Liga 1, pero se terminó marchando de la institución luego de perder el Torneo Clausura. Ahora, el director técnico argentino ha encontrado nuevo equipo y comenzará a dirigir pronto en una de las competiciones más importantes de América.

Equipo de Héctor Cúper goleó 4-0 a Alianza Lima en Matute.

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De acuerdo con información del periodista Vene Casagrande, que luego fue confirmada por César Luis Merlo, el estratega, que también estuvo en Sporting Cristal, ha llegado a un acuerdo con un conocido club de Brasil para convertirse en su nuevo DT para lo que resta de la temporada.

Se trata del Sport Recife, elenco que actualmente se encuentra en la Serie B del Brasileirao, segunda división de tal país. Mariano Soso será su flamante director técnico para luchar por el ascenso, aunque en estos momentos de la campaña también debe cuidarse de no caer en zona de descenso a la Serie C.

"Si la documentación se completa a tiempo, la intención de la directiva es que el técnico viaje este martes para asumir formalmente el cargo. Este nuevo periodo al frente del equipo brasileño marcará el inicio de su segundo ciclo en la institución tras haber dirigido al equipo en 2023-2024", indicó César Luis Merlo respecto al futuro del ex Alianza Lima.

Mariano Soso, Alianza Lima

Mariano Soso dirigió a Alianza Lima durante la temporada 2024.

Trayectoria de Mariano Soso

  • Real Garcilaso (Cusco FC)
  • Sporting Cristal
  • Gimnasia
  • Emelec
  • Defensa y Justicia
  • San Lorenzo
  • O'Higgins
  • FBC Melgar
  • Sport Recife
  • Alianza Lima
  • Newell's
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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