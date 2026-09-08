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CONAR confirmó al árbitro que dirigirá el clásico de Alianza Lima vs Universitario en Matute
Luego de una semana cargada por la polémica arbitral, la CONAR sorprendió al confirmar al árbitro encargado de dirigir el clásico de Alianza Lima vs Universitario por el Torneo Clausura.
Cada vez falta menos para vivir un nuevo episodio del clásico del fútbol peruano. Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes en la fecha 9 del Torneo Clausura, en un partido decisivo de cara a la pelea por el título del campeonato. Recientemente, se conoció que la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) ya definió a la terna arbitral para este cotejo.
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CONAR confirmó al árbitro que dirigirá el clásico de Alianza Lima vs Universitario
Luego de una semana marcada por la polémica arbitral, la expectativa estaba puesta en conocer al árbitro que se encargará de impartir justicia en el partido entre blanquiazules y cremas. Precisamente, el periodista Kevin Pacheco sorprendió al revelar que Micke Palomino será el encargado de dirigir el clásico nacional.
Micke Palomino será el encargado de dirigir el clásico de Alianza Lima vs Universitario.
“Micke Palomino es el árbitro del clásico entre Alianza Lima vs Universitario. Alejandro Villanueva y Raúl López van al VAR. En las próximas horas lo oficializa la CONAR”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta oficial de ‘X’.
Palomino es uno de los árbitros más reconocidos del fútbol peruano, aunque su desempeño también ha estado envuelto en algunas polémicas. Por lo pronto, la CONAR habría decidido confiarle el encuentro más importante de la fecha, en busca de evitar nuevas controversias relacionadas con el arbitraje.
Por su parte, Alejandro Villanueva será el encargado del VAR en Matute, mientras que Raúl López lo acompañará como asistente de video. Ambos tendrán una labor importante ante cualquier jugada que pueda generar dudas durante el clásico.
Alianza Lima vs Universitario: terna arbitral para el clásico
Esta es la terna arbitral completa para el clásico entre Alianza Lima vs Universitario:
- Árbitro principal: Micke Palomino
- Primer asistente: Michael Orue
- Segundo asistente: Stephen Atoche
- Cuarto árbitro: Alexander Zapata
- Asesor: Jorge Jaimes
- VAR: Alejandro Villanueva
- AVAR: Raúl López
- QM: Romel López
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