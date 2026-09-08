¡No fue en la 'U'! Martín Pérez Guedes reveló en qué equipo jugó su último partido en Perú

Martín Pérez Guedes fue una de las principales figuras de Universitario de Deportes en el tricampeonato de la Liga 1, pero a mediados de esta temporada se marchó del Perú debido a temas familiares. Sin embargo, recientemente se confirmó que el volante argentino jugó en otro equipo luego de dejar la tienda merengue. A continuación, te contamos todos los detalles al respecto.

PUEDES VER: Prensa brasileña dio durísima calificación a Erick Noriega tras derrota de Gremio ante Vitoria

El volante nacionalizado peruano brindó una breve entrevista para el programa Hablemos de MAX, vía L1 MAX, donde habló sobre su estadía en la 'U' y qué hace ahora que se ha retirado del fútbol a nivel profesional. Como muchos saben, 'MPG' llegó al cuadro crema a inicios del 2023 y se ganó el cariño de la hinchada gracias a su buen rendimiento dentro del campo.

"Mi último partido fue contra Huancayo, luego jugué una pichanga con los papás del colegio de mi hijo en Lima y después ya no toqué un balón", indicó Martín Pérez Guedes en diálogo con los periodistas Gustavo Peralta y Ana Lucía Rodríguez, dejando sorprendido al aficionado de Universitario de Deportes, ya que el mediocampista dejó escapar un dato que pocos tenían en cuenta.

Y es que confirmó que el último equipo en el que jugó fue el de los padres de familia en la institución educativa de su hijo. Luego de ello, el argentino naturalizado peruano no ha vuelto a disputar ni siquiera un encuentro con amigos, por lo que está totalmente centrado en su familia. Recordemos que tiene 35 años, una edad donde los deportistas todavía suelen estar activos en el mundo del fútbol.

Trayectoria de Martín Pérez Guedes

Estos fueron sus clubes: