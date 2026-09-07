¿Respuesta a Alianza? Universitario sorprende con mensaje previo al clásico: "Ayer, hoy y siempre"

Se viene el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario. Ambos equipos no lograron llegar con los ánimos a tope tras sus recientes marcadores en el Torneo Clausura. En esta ocasión, los cremas sorprendieron en redes sociales con un firme mensaje que emociona a sus millones de seguidores.

Mensaje de Universitario previo al clásico

Luego de la desazón por igualar 2-2 ante Comerciantes Unidos en el Estadio Monumental, Universitario dejó un mensaje en sus cuentas oficiales de redes sociales para pedir la unión de todos ante el trascendental encuentro contra Alianza Lima en Matute. Se sabe que será un choque directo en el afán de pelear el título, por lo que desea el empuje de todos.

Con un típico carrusel que se publica en redes, se ven postales de los jugadores, staff e hinchada de Universitario para dar a conocer todo lo que significa y representa la institución. Es claro que no solo los futbolistas son parte de los logros, sino todo un equipo que suma su grano de arena en el afán de celebrar al cierre del año.

"Juntos. Ayer, hoy y siempre: jugadores, staff, hinchada... juntos." se lee en el post de Universitario.

Mensaje de Universitario a su afición.

Ahora, Universitario de Deportes deja atrás todo lo que fue el amargo empate contra el equipo de Cutervo, por lo que concentra esfuerzos para poder sacar un marcador positivo ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva. Los cremas tienen un buen historial en los últimos ocho encuentros, por lo que esperan sostener esa estadística en los siguientes 90 minutos.

¿Universitario respondió a Alianza Lima?

Esta incógnita se genera tras una publicación de Alianza Lima después del empate que tuvo en Chongoyape. Del mismo modo que los cremas, los blanquiazules son los que piden la unión para sacar estos tres puntos en Matute.

"Hoy, más que nunca: El corazón sobre todo. Arriba Alianza." escribió el cuadro íntimo en redes sociales.