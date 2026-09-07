Héctor Cúper prepara decisivo cambio en defensa para el clásico ante Alianza Lima: "Muchas ganas"
Universitario ya empezó a enfocarse en el clásico ante Alianza Lima y se conoció que Héctor Cúper considera realizar una importante modificación en la defensa del equipo.
Universitario de Deportes continúa con su racha de imbatibilidad y ya concentra todos sus esfuerzos en mantener su buen nivel de cara al clásico ante Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026. Los cremas buscarán salir victoriosos de Matute y, para conseguirlo, Héctor Cúper evalúa realizar un inesperado cambio en la zaga defensiva.
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Héctor Cúper prepara decisivo cambio en defensa ante Alianza Lima
Durante el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta reveló los primeros detalles de la preparación de Universitario para el clásico del fútbol peruano y señaló que Héctor Cúper evalúa realizar nuevos cambios en su esquema táctico. Uno de ellos sería el retorno de Anderson Santamaría al once titular.
De acuerdo con el comunicador, el comando técnico quiere que el zaguero nacional vuelva al equipo en lugar de Williams Riveros o Caín Fara, este último debido a que viene mostrando un descenso en su rendimiento respecto al Torneo Apertura.
Anderson Santamaría tiene chances de volver al once titular de Universitario para el clásico.
“No me sorprendería que tal vez por ahí Héctor Cúper esté pensando en un tercer cambio que podría ser Santamaría por Riveros o Fara, que por segundo partido consecutivo lo cambió. Lo que me dijeron es que el comando técnico tiene muchas ganas de poner a Santamaría, pero hay que ver cómo lo hace porque el mismo día del partido cambia en la charla”, informó el periodista deportivo.
No obstante, Peralta señaló que todavía no se puede confirmar al 100 % que Santamaría integre el once titular, ya que aún quedan varias sesiones de entrenamiento antes del partido ante Alianza Lima. Además, recordó que Héctor Cúper suele realizar ajustes de último momento durante la charla previa al encuentro.
Universitario no presenta bajas para partido ante Alianza Lima
Pese a que cedieron puntos ante Comerciantes Unidos, los cremas terminaron el partido con la totalidad de su plantel, ya que no hay suspendidos ni lesionados informados por el club. De esta forma, Universitario tendrá un plus de cara al clásico ante Alianza Lima.
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