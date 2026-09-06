Fixture de Universitario en Liga 1: los partidos que le restan a los cremas en el Torneo Clausura

Universitario se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Clausura y tendrá como próximo gran objetivo el clásico ante Alianza Lima. Los cremas visitarán Matute el sábado 12 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en un encuentro correspondiente a la fecha 9, donde buscarán sumar tres puntos importantes en la pelea por el campeonato.

Luego de este esperado compromiso, los cremas todavía tendrán varios partidos por disputar en el Clausura, por lo que deberá mantener la regularidad en la recta final del campeonato. El cuadro dirigido por Héctor Cúper sabe que cada jornada será clave para sus aspiraciones y buscará cerrar el torneo de la mejor manera.

Fixture de Universitario: los partidos que le restan en el Torneo Clausura

La 'U' tendrá un fixture bastante complicado teniendo más partidos de visita que de local, por lo que el entrenador deberá mantener una buena rotación para que el desgaste físico no pase factura. A continuación, se detallan los horarios, las fechas y los partidos que deberá afrontar Universitario desde la fecha 9 en adelante.

Fecha Hora Partido 12/09 8:00 p. m. Alianza Lima vs. Universitario 19/09 6:00 p. m. Deportivo Garcilaso vs. Universitario 10/10 7:00 p. m. Universitario vs. Melgar 17/10 3:00 p. m. Alianza Atlético vs. Universitario 24/10 3:00 p. m. Universitario vs. Juan Pablo II 28/10 4:00 p. m. Universitario vs. Sport Boys 31/10 4:00 p. m. Grau vs. Universitario 07/11 4:00 p. m. Universitario vs. Moquegua 14/11 4:00 p. m. Sport Huancayo vs. Universitario

Universitario afrontará un fixture complicado

¿Dónde puedo ver los partidos de Universitario por la Liga 1?

En Perú, L1 MAX se puede ver por diferentes operadores y plataformas. Actualmente está disponible en: