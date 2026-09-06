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Fixture de Universitario en Liga 1: los partidos que le restan a los cremas en el Torneo Clausura

El equipo dirigido por Héctor Cúper enfrentará un complicado fixture, con más encuentros de visitante que de local, lo que exigirá una buena rotación de jugadores para evitar el desgaste físico.

Antonio Vidal
Fixture de Universitario por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición Líbero/Universitario
Fixture de Universitario por el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición Líbero/Universitario
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Universitario se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Clausura y tendrá como próximo gran objetivo el clásico ante Alianza Lima. Los cremas visitarán Matute el sábado 12 de septiembre desde las 8.00 p. m. (hora peruana), en un encuentro correspondiente a la fecha 9, donde buscarán sumar tres puntos importantes en la pelea por el campeonato.

Luego de este esperado compromiso, los cremas todavía tendrán varios partidos por disputar en el Clausura, por lo que deberá mantener la regularidad en la recta final del campeonato. El cuadro dirigido por Héctor Cúper sabe que cada jornada será clave para sus aspiraciones y buscará cerrar el torneo de la mejor manera.

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Fixture de Universitario: los partidos que le restan en el Torneo Clausura

La 'U' tendrá un fixture bastante complicado teniendo más partidos de visita que de local, por lo que el entrenador deberá mantener una buena rotación para que el desgaste físico no pase factura. A continuación, se detallan los horarios, las fechas y los partidos que deberá afrontar Universitario desde la fecha 9 en adelante.

FechaHoraPartido
12/098:00 p. m.Alianza Lima vs. Universitario
19/096:00 p. m.Deportivo Garcilaso vs. Universitario
10/107:00 p. m.Universitario vs. Melgar
17/103:00 p. m.Alianza Atlético vs. Universitario
24/103:00 p. m.Universitario vs. Juan Pablo II
28/104:00 p. m.Universitario vs. Sport Boys
31/104:00 p. m.Grau vs. Universitario
07/114:00 p. m.Universitario vs. Moquegua
14/114:00 p. m.Sport Huancayo vs. Universitario
Universitario, Liga 1

Universitario afrontará un fixture complicado

¿Dónde puedo ver los partidos de Universitario por la Liga 1?

En Perú, L1 MAX se puede ver por diferentes operadores y plataformas. Actualmente está disponible en:

  • Movistar TV: canal 14 SD y 714 HD.
  • Claro TV: canal 10 y 61 SD, 510 y 528 HD.
  • DIRECTV: canal 604 SD y 1604 HD.
  • Best Cable: canal 12.
  • Zapping: canal 32.
  • Streaming: L1 MAX, DGO, Zapping TV, Mi Fibra y WIN, entre otras plataformas.
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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