Mr. Peet destrozó al árbitro del Universitario vs Comerciantes: "Hizo mal uso del procedimiento VAR"

Mr. Peet alzó su voz tras la actuación del árbitro Michael Espinoza en la victoria de Universitario de Deportes sobre Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura. El reconocido periodista deportivo criticó con firmeza el desempeño del juez principal, asegurando que incurrió en un mal uso del procedimiento del VAR al retrotraer una jugada para cobrar una falta previa sobre Matías Di Benedetto en lugar de atender la revisión del penal.

Durante su análisis, el narrador precisó que la infracción sobre el defensor crema existió, pero remarcó que el protocolo de videoasistencia no fue respetado. De acuerdo a su explicación, la tecnología convocó al colegiado únicamente para definir si la acción de Williams Riveros ameritaba la pena máxima, por lo que sancionar un tiro libre hacia afuera dejó al descubierto un desatino en la aplicación del reglamento de la Liga 1.

Mr. Peet destrozó al árbitro del Universitario vs Comerciantes

En la reciente edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet analizó el partido de los cremas con Las Águilas. "Después viene una jugada y aquí viene el tema donde Michael Espinoza hace mal uso del procedimiento. A Michael Espinoza lo convocan para que vea si hay falta de Riveros sobre Herrera. Para eso lo convocan a Michael Espinoza".

El narrador cuestionó que Espinoza no haya cobrado la falta contra Di Benedetto cuando ocurrió. "Pero claro, Michael Espinoza ya había visto en la previa que había una sujeción de Matías Sen sobre Di Benedetto. Él deja seguir la jugada y después se mete en un problema porque hay falta de Riveros sobre Herrera".

"El VAR lo llama, lo convocan y le dicen: “Oye, ha habido falta de Riveros, le estira la pierna, deja la pierna estirada sobre Herrera”. Y Michael Espinoza hace esto: retrocede, retrocede, retrocede. Porque él había visto la jugada. Yo no estoy mintiendo. No, no estoy mintiendo. Es lo que veo y lo que ve todo el mundo".

El periodista señaló que el árbitro fue llamado para revisar el posible penal, pero no para retroceder la jugada para conceder la falta que había visto previamente.

"Entonces, él retrocede para encontrar esto: la falta de Matías. ¿Hay falta? Sí, hay falta. Si hay falta, estoy inventando. No, hay falta de Matías sobre Di Benedetto. ¿Por qué no la sancionó Michael Espinoza y se evitaba el problema?"

"¿Saben dónde está el mal uso del procedimiento? El VAR no te llama, Michael, para que sanciones tiro libre. El VAR te llamó para que veas si hay penal o no. Pero como tú habías visto la falta de Matías sobre Di Benedetto, que sí existe, ojo, no sé si me están entendiendo, la falta existe. Existe el jalón de Matías sobre Di Benedetto. Les estoy dando la razón, muchachos. Les estoy dando la razón".

Finalmente, Mr. Peet reafirmó su postura sobre la actuación de Espinoza. "Lo que estoy diciendo es que Michael Espinoza hoy hizo mal uso del procedimiento porque a él lo llamaron para que vea el penal, no para que vea si había habido una falta antes. Para eso no te llama el VAR, salvo que hubiese sido gol y te llamen y te digan: “Oye, hubo falta antes”. Ah, anulas el gol. A Michael Espinoza lo llaman para que vea el penal, porque Michael Espinoza no había cobrado el penal. Michael Espinoza no había cobrado el penal y él no lo había cobrado porque había visto falta antes, que no la cobró".

Próximo partido de Universitario

Tras su enfrentamiento contra Comerciantes Unidos, la ‘U’ deberá enfrentarse a Alianza Lima por lo que será la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se realizará en el estadio Alejandro Villanueva desde las 8.00 p. m.

