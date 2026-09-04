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Mr. Peet arremetió por las filtraciones en Alianza Lima: "Absolutamente inoportuno"

El periodista no se calló nada y criticó contra las recientes filtraciones de las que se ha venido quejando Pablo Guede dentro de Alianza Lima.

Antonio Vidal
Mr. Peet arremetió por las filtraciones en Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Alianza Lima/Madrugol
Mr. Peet arremetió por las filtraciones en Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Alianza Lima/Madrugol
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Alianza Lima volvió a quedar en el foco de la controversia a raíz de los recientes casos de filtración de información que se han conocido alrededor del club. En ese contexto, Mr. Peet decidió pronunciarse y lanzó una reflexión tajante al afirmar que, en el entorno blanquiazul, parece haber una necesidad permanente de ocupar el centro de la escena, algo que consideró especialmente inoportuno por el delicado momento que vive el equipo en el Torneo Clausura 2026.

El periodista también aludió a lo que en su momento comentó Pablo Guede sobre las filtraciones constantes en Alianza y sostuvo que “se filtra absolutamente todo”, ya sea favorable o desfavorable. Según Mr. Peet, esto termina generando una tensión innecesaria en el ambiente interno, más aún después de la reciente caída frente a Deportivo Garcilaso, un resultado que dejó al conjunto blanquiazul rezagado en la clasificación del Clausura.

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¿Qué dijo Mr. Peet sobre las filtraciones en Alianza Lima?

De acuerdo con el narrador, comprendió el malestar de Guede con lo que ha venido pasando dentro de la institución blanquiazul.

“Yo a veces quiero entender, o a veces entiendo, cuando el profe Guede habla sobre lo que sale de Alianza. Y es muy fácil: sale la información de Alianza, se filtra absolutamente todo, para bien y para mal. En una semana, en un momento absolutamente inoportuno. O sea, parece ser que nosotros, nosotros digo por ser parte de la familia Alianza, del mundo Alianza, parece que buscáramos a propósito ser siempre el centro de la noticia”, fueron las primeras palabras del periodista durante Madrugol.

Mr. Peet analizó el resultado de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso

En otro momento, Mr. Peet recordó la dura derrota de Alianza ante Garcilaso por la fecha siete del Torneo Clausura. “Venía de Alianza de perder 1-0 ante Garcilaso, en un resultado absolutamente preocupante, frustrante y no, como lo dije el sábado, la madrugada, el domingo, no por el juego. Alianza le está costando meter la pelota. Alianza le está costando el gol. Jugó mal Alianza contra Garcilaso. No, no la metió. Nuestro pecado fue no meterla y, en una desatención, nos hicieron el gol”.

“Intentamos por fuera, por dentro, de media y larga distancia. Encontramos un arquero que tapó todo y, en otras, la fallamos nosotros”, complementó.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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