0
EN VIVO
Ignacio Buse vs Marcos Giron por el US Open
PREVIA
Boca Juniors vs Vélez por Copa Argentina

Mr. Peet maravillado con el Torneo Clausura que está realizando un ex Alianza Lima: "Es Kanté"

El periodista deportivo no dudó en comparar al exjugador de Alianza Lima con N'Golo Kanté, quien fue campeón del mundo con Francia.

Antonio Vidal
Mr. Peet maravillado con el Torneo Clausura que está realizando un ex Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol
Mr. Peet maravillado con el Torneo Clausura que está realizando un ex Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol
COMPARTIR

El Torneo Clausura viene estando muy parejo por los diferentes equipos que lo componen y uno de los equipos revelación fue Sport Boys, que se ha reforzado de muy buena manera para esta segunda parte del año y espera coronarse con el trofeo. Bajo este sentido, Mr. Peet se rindió ante el equipo rosado, actualmente dirigido por Carlos Desio, por el trabajo que viene realizando.

Sin embargo, el periodista fue más allá y elogió el rendimiento de un exjugador de Alianza Lima, que está siendo figura dentro del cuadro rosado. Se trata de Oslimg Mora, a quien el narrador deportivo no dudó en elogiar y comparar con un gran jugador europeo: N'Golo Kanté, exjugador del Chelsea y campeón del mundo, que actualmente milita en Fenerbahce.

¿Pablo Guede renunció a Alianza Lima por 'problemas' institucionales? La verdad sobre su futuro

PUEDES VER: ¿Pablo Guede renunció a Alianza Lima por 'problemas' institucionales? La verdad sobre su futuro

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Oslimg Mora?

"Hoy todo el mundo habla de Mora, la gente se burlaba o lo tomaba la broma cuando yo le puse es el Kanté de Boys. Hoy todo el mundo habla de Mora", fueron las primeras palabras del comunicador durante Madrugol.

Además, elogió lo que viene realizando Boys en este Clausura. “Ha marcado diferencia en una posición que es absolutamente el mérito de Carlos Desio, hay que decirlo. Así como el Apertura fue de lejos de Pablo Guede. En este Clausura se ve que Boys eh es otro equipo, es con rendimientos altísimos desde lo individual. Cuando tienes muchos rendimientos altísimos a nivel individual, formas un colectivo muy fuerte”.

Oslimg Mora lleva 7 partidos jugando con Boys

Oslimg Mora lleva 7 partidos jugando con Boys

¿Cómo ha sido el rendimiento de Oslimg Mora con Sport Boys?

Oslimg Mora ha disputado 26 partidos con Sport Boys, sumando sus participaciones en la Liga 1 Apertura, Liga 1 Clausura y Copa de la Liga. En total, registra un gol y 2.179 minutos jugados con el cuadro rosado.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Conmebol sancionó a Cienciano tras su histórica clasificación ante Botafogo por Copa Sudamericana

  2. Mano Menezes, DT de la selección peruana, elogió a futbolista de Alianza Lima: "Es nuestro '10'"

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano