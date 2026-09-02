Mr. Peet maravillado con el Torneo Clausura que está realizando un ex Alianza Lima: "Es Kanté"

El Torneo Clausura viene estando muy parejo por los diferentes equipos que lo componen y uno de los equipos revelación fue Sport Boys, que se ha reforzado de muy buena manera para esta segunda parte del año y espera coronarse con el trofeo. Bajo este sentido, Mr. Peet se rindió ante el equipo rosado, actualmente dirigido por Carlos Desio, por el trabajo que viene realizando.

Sin embargo, el periodista fue más allá y elogió el rendimiento de un exjugador de Alianza Lima, que está siendo figura dentro del cuadro rosado. Se trata de Oslimg Mora, a quien el narrador deportivo no dudó en elogiar y comparar con un gran jugador europeo: N'Golo Kanté, exjugador del Chelsea y campeón del mundo, que actualmente milita en Fenerbahce.

¿Qué dijo Mr. Peet sobre Oslimg Mora?

"Hoy todo el mundo habla de Mora, la gente se burlaba o lo tomaba la broma cuando yo le puse es el Kanté de Boys. Hoy todo el mundo habla de Mora", fueron las primeras palabras del comunicador durante Madrugol.

Además, elogió lo que viene realizando Boys en este Clausura. “Ha marcado diferencia en una posición que es absolutamente el mérito de Carlos Desio, hay que decirlo. Así como el Apertura fue de lejos de Pablo Guede. En este Clausura se ve que Boys eh es otro equipo, es con rendimientos altísimos desde lo individual. Cuando tienes muchos rendimientos altísimos a nivel individual, formas un colectivo muy fuerte”.

Oslimg Mora lleva 7 partidos jugando con Boys

¿Cómo ha sido el rendimiento de Oslimg Mora con Sport Boys?

Oslimg Mora ha disputado 26 partidos con Sport Boys, sumando sus participaciones en la Liga 1 Apertura, Liga 1 Clausura y Copa de la Liga. En total, registra un gol y 2.179 minutos jugados con el cuadro rosado.