Erick Delgado respalda a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima ante Garcilaso: "No es un drama"

Las críticas hacia Pablo Guede y Alianza Lima continúan tras la derrota del cuadro blanquiazul frente a Deportivo Garcilaso en Matute por el Torneo Clausura 2026, resultado que acabó con su invicto de local y alargó la de puntos ante un rival directo en la lucha por el título nacional. En ese sentido, Erick Delgado se sumó a las reacciones y expresó su firme opinión sobre el estratega argentino tras la caída del último fin de semana.

Erick Delgado defendió a Pablo Guede tras derrota de Alianza Lima

Durante la última emisión del programa 'L1 Radio', el exarquero de Sporting Cristal rechazó las críticas hacia el entrenador del cuadro blanquiazul y puso énfasis en el hecho de que sólo ha perdido una vez en condición de local durante toda la temporada. Bajo esa premisa, descartó que en tienda blanquiazul exista una crisis a nivel futbolístico con miras a sus próximos compromisos por el Torneo Clausura.

"Es normal. En el fútbol pasa que hay un momento donde también descomprimes un poco. Alianza ganó el Apertura y en algún momento esta situación tenía que pasar, es normal. Ahora es cuando se supone en el rush final cómo es que responde. Vamos a ver cómo responde Alianza a esta situación. Yo no creo que esté pasando nada crítico. Le voy a dar la derecha a Guede, es el primer partido que pierde Alianza de local, no es un drama", manifestó Delgado.

Deportivo Garcilaso venció por 1-0 a Alianza Lima en Matute.

De esta manera, el popular 'loco' minimizó los cuestionamientos a Pablo Guede tras la derrota de Alianza frente al ‘Pedacito de Cielo’. Recordemos que el 1-0 del último sábado también fue la primera victoria de Garcilaso en Matute desde su ascenso a primera división en el año 2023.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026?

Vale precisar que Alianza Lima volverá a jugar este domingo 6 de setiembre a las 3.00 p. m. (hora peruana), cuando visite en Chongoyape a su similar de Juan Pablo II College, por la octava fecha del Torneo Clausura. Los aliancistas esperan sumar de a tres y esperar un tropiezo de Garcilaso y Universitario para acortar la distancia de 4 puntos que le llevan. Por su parte, el conjunto albo espera seguir en la senda del triunfo tras vencer en la fecha pasada a Los Chankas por 4-3.