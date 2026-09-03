Beto Da Silva, figura de Garcilaso, rotundo sobre posible llamado a la selección peruana: "No me la creo"

La selección peruana de fútbol se encuentra próxima a disputar sus próximos duelos amistosos por fecha FIFA y crece la incertidumbre sobre quiénes serán los llamados por Mano Menezes para enfrentar a Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. En ese sentido, suena con fuerza el nombre de Beto Da Silva, una de las principales figuras de la gran campaña que viene realizando Deportivo Garcilaso en la Liga 1 2026.

¿Qué opina Beto Da Silva sobre ser convocado a la selección peruana?

En entrevista para el programa 'Al Ángulo', el delantero peruano, consciente del buen momento que atraviesa con el ‘Pedacito de Cielo’, reconoció que la idea de vestir nuevamente la blanquirroja lo mantiene ilusionado. No obstante, aclaró que mantiene los pies sobre la tierra y seguirá enfocado en luchar por el título nacional por su club, sea cual sea el desenlace final de su posible convocatoria.

"Hoy en día me imagino que está la posibilidad, pero no me la creo hasta ver mi nombre en la lista de convocados, porque antes me ha tocado estar en la prelista. Entonces, con mucha humildad, sigo trabajando de la misma manera, enfocado en el club, porque creo que eso llega solo", manifestó Da Silva.

De esta forma, el popular ‘Cyborg’ señaló que afrontará con madurez y mesura una posible convocatoria a la selección peruana de fútbol. Recordemos que Da Silva fue llamado por primera vez en 2016 por el entonces técnico Ricardo Gareca. Posteriormente, fue convocado en 2018 y 2019 para algunos encuentros amistosos.

Beto Da Silva fue convocado por primera vez a la selección peruana por Ricardo Gareca.

¿Cuántos goles tiene Beto Da Silva con Deportivo Garcilaso?

Beto Da Silva viene consolidando una de las temporadas más regulares de su carrera con Deportivo Garcilaso en 2026. El exjugador de Sporting Cristal y Alianza Lima lleva 10 goles en el campeonato peruano (6 en el Apertura y 4 en el Clausura), justamente, su último tanto lo marcó frente a Alianza en la victoria del ‘Rico Garci’ por 1-0 en Matute.