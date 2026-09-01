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Xavi Moreno, figura de Garcilaso, tras victoria ante Alianza Lima: "Nos llegaron por todos lados"

Deportivo Garcilaso sorprendió en la fecha siete del Torneo Clausura al vencer 1-0 a Alianza Lima en Matute, reafirmando sus aspiraciones al título. Repasa las declaraciones de Xavi Moreno.

Wilfredo Inostroza
Xavi Moreno se refirió a la victoria de Garcilaso ante Alianza Lima en Matute
Xavi Moreno se refirió a la victoria de Garcilaso ante Alianza Lima en Matute | Composición: Líbero
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Deportivo Garcilaso dio el golpe de la fecha siete del Torneo Clausura tras vencer por 1-0 a Alianza Lima en Matute y se ilusiona con ser campeón. Xavi Moreno, figura del 'Pedacito de cielo', analizó el partido en el coloso victoriano, que le permitió a su equipo mantenerse como uno de los líderes del certamen.

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El defensor aseguró que los entrenamientos previos dieron fruto, esto más allá de que también admitió que los blanquiazules tuvieron varias chances de gol; además, no dudó en resaltar el trabajo de Patrick Zubczuk, quien dejó su portería en cero.

“Se dio como lo trabajamos durante la semana, con los duelos por fuera, con los 3 delanteros que prácticamente pone Alianza arriba. Nos llegaron por todos lados, Patrick (Zubczuk) sacaba todo y la línea de cuatro contrarrestamos lo que pudimos", dijo en entrevista con Radio Ovación.

Deportivo Garcilaso

Deportivo Garcilaso dio la sorpresa tras vencer a Alianza Lima en Matute.

Respecto a ser puntero y pelear por el título, el zaguero prefiere ir paso a paso, aunque no ocultó su emoción de haber ganado varios partidos consecutivos que le permiten seguir en la cima del certamen.

Lo estamos viviendo paso a paso, pero ilusiona mucho los partidos seguidos que vamos ganando”, agregó Xavi Moreno, quien dio detalles sobre cómo vivió con sus compañeros el triunfo en el estadio Alejandro Villanueva.

"Fue una alegría inmensa, estuvimos eufóricos al final, fue algo maravilloso, veías a cada uno que luchaba cada dividida como si fuese la última y eso nos alimenta como grupo", culminó.


Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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