Alianza Lima: Pablo Guede prepara cambios para corregir su principal problema en el Clausura

Pablo Guede viene recibiendo críticas por el funcionamiento de Alianza Lima en el Torneo Clausura. El técnico blanquiazul apostó por un equipo ofensivo, pero los errores defensivos se han convertido en su principal preocupación y ya comienzan a pasarle factura en la lucha por el campeonato.

Las desatenciones y fallas individuales en el fondo le costaron puntos importantes al conjunto victoriano. Por ello, el entrenador argentino tendrá una semana clave para ajustar piezas y encontrar el equilibrio que su equipo necesita.

Alianza Lima tendrá una nueva oportunidad para recuperar el rumbo cuando visite a Juan Pablo II. Guede no piensa renunciar a su propuesta ofensiva y buscará potenciar las asociaciones en ataque, además de trabajar con mayor énfasis en la definición.

El estratega también prepara cambios de nombres en la zona ofensiva y analiza variantes en defensa. La intención es refrescar el equipo y encontrar respuestas después de los últimos resultados.

El objetivo de Guede está claro: corregir los errores individuales, recuperar la solidez defensiva y mantener a Alianza Lima en la pelea por el Torneo Clausura.