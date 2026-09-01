Alianza Lima en déficit: revelan cuánto pagó por las salidas de Peña, Zambrano y Trauco

Alianza Lima no atraviesa su mejor momento deportivo tras ceder puntos en el Torneo Clausura y se conoció que la situación tampoco es favorable en el aspecto económico. Esto, luego de que una auditoría revelara que el club tiene números en rojo y que, en parte, esta situación se debe al pago de indemnizaciones para resolver los contratos de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco.

Revelan cuánto pagó Alianza Lima por las salidas de Peña, Zambrano y Trauco

Los tres jugadores en mención fueron separados del plantel de Alianza Lima al inicio de la temporada luego de que se conociera que fueron denunciados por un presunto abuso contra una mujer durante la pretemporada en Argentina. Esta situación llevó al club a rescindir sus contratos después de varios días de negociaciones.

Recientemente, durante el programa ‘Fútbol Satélite’, el periodista Kevin Pacheco reveló que la última auditoría de los blanquiazules arrojó que las salidas de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco generaron una pérdida de 6.2 millones de soles para la institución, señalando que las negociaciones no se realizaron de la mejor manera.

Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco continuaron con sus carreras tras salir de Alianza Lima

“Indican estimado, porque la auditoría no termina. Debe terminar cerca de dos meses. Es una auditoría que se hace de los últimos tres años de gestión en Alianza. Se indicó ese monto de 25 millones de déficit que va a asumir la gestión. Para hacer esa proyección está la mala negociación de resolver el contrato a Zambrano, Peña y Trauco, en total el monto genera un déficit o un punto rojo de 6.2 millones de soles”, reveló el comunicador.

Este millonario monto contribuyó a que actualmente las arcas de Alianza Lima se encuentren en números rojos, con un déficit de 25 millones de soles, según indicó el hombre de prensa.

El presente deportivo de Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco

Luego de sus salidas de Alianza Lima, los tres jugadores continuaron sus carreras en otros clubes. Sergio Peña puso rumbo al fútbol turco, donde permaneció durante varios meses y actualmente forma parte del OFK Beograd de Serbia. Por su parte, Carlos Zambrano y Miguel Trauco firmaron por Sport Boys, donde se han convertido en jugadores importantes para el buen momento deportivo que atraviesa el club.