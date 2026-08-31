Carlos Zambrano arremetió contra la FPF y Liga 1 tras victoria de Sport Boys: "No es posible"

Sport Boys logró una importante victoria por la mínima ante Sporting Cristal que no solo le permitió romper una racha negativa contra los rimenses, sino que también los empieza a ilusionar con pelear el título del Torneo Clausura. No obstante, tras el final del partido, Carlos Zambrano sorprendió al criticar a la FPF y la Liga 1. Te contamos los detalles.

Carlos Zambrano arremetió contra la FPF y Liga 1 tras victoria de Sport Boys

Carlos Zambrano fue interceptado por la prensa mientras abandonaba el estadio y fue consultado por el gran momento que viene atravesando Sport Boys en el Torneo Clausura. El ‘Kaiser’ señaló que el equipo seguirá afrontando el campeonato partido a partido. Sin embargo, también aprovechó para cuestionar la quita de puntos que han sufrido los rosados.

El ‘León’ envió un mensaje a la directiva de la ‘Misilera’ por las unidades que el club ha perdido en la tabla acumulada debido a pagos realizados fuera de plazo, remarcando que este tipo de sanciones terminan perjudicando el esfuerzo que realiza todo el plantel dentro del campo.

Carlos Zambrano se ha convertido en uno de los pilares de Sport Boys.

"Vamos paso a paso, el Boys venía de muchos años peleando la baja. Yo llegué cuando estaba peleando la baja con 17-18 puntos, pero hay cosas extrafutbolísticas que se tendrían que mejorar mucho a nivel dirigencial y a nivel de federación, porque no es posible que un equipo se esté matando dentro del campo y te estén quitando puntos a la ligera", señaló el zaguero.

En esa línea, Zambrano también cuestionó a la FPF y a la organización de la Liga 1 por permitir la participación de clubes que arrastran deudas de temporadas anteriores. Según su opinión, estas situaciones deberían resolverse antes del inicio del campeonato para evitar que el trabajo deportivo termine viéndose afectado.

"Lo más lógico sería que ese equipo no participe desde un comienzo y que no te jod** el trabajo que todos los jugadores vienen haciendo porque las deudas son pasadas, pero bueno, eso es muy incómodo y tendría que manejarlo la federación o la Liga porque el trabajo de uno se ve manchado por esta quita de puntos", sostuvo.

Carlos Zambrano valoró su momento con Sport Boys

Por otro lado, Carlos Zambrano recordó los problemas que ha tenido en los últimos meses y remarcó que está viviendo una revancha en su carrera. Además, confesó su felicidad por jugar en Sport Boys.

"Es difícil para mi emocionarme, soy muy duro por dentro. Hay cosas buenas y malas que he pasado, me las banco y me las como yo solo. Mi familia sabe lo que hemos pasado, pero gracias a Dios son momentos lindos que te da el fútbol, se podría decir que es un pequeña revancha. Estoy muy feliz de estar en el Callao”, resaltó.