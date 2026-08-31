Mr Peet destacó a futbolista de Alianza Lima pese a derrota ante Garcilaso: "Agresividad"

Alianza Lima sumó su segunda derrota del año tras caer por la mínima ante Deportivo Garcilaso. Los blanquiazules vienen mostrando un declive en su rendimiento durante el Torneo Clausura 2026 y, pese al nuevo tropiezo, Mr Peet sorprendió al destacar a uno de los futbolistas del cuadro íntimo por su desempeño.

Mr Peet destacó a futbolista de Alianza Lima pese a derrota ante Garcilaso

Durante su programa ‘Madrugol’, el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr Peet’, analizó el encuentro ante Deportivo Garcilaso y fue sumamente crítico con el rendimiento del plantel blanquiazul. Sin embargo, hubo un jugador que se llevó elogios pese a la derrota: Alessandro Burlamaqui.

El hombre de prensa destacó la entrega que mostró el mediocentro tras su ingreso y, especialmente, su agresividad al momento de marcar. Por ello, consideró que puede convertirse en una alternativa para sumar más minutos con Alianza Lima de cara al futuro, sobre todo ante la falta de respuesta de algunos jugadores del plantel.

Alessandro Burlamaqui volvió a sumar minutos con Alianza Lima luego de tres meses

"Salió Advíncula y me gustó cómo entró Alessandro Burlamaqui, por ejemplo. Agresivo, con huevos, me gustó cómo entró. Quizá deba ser un jugador para tener más en cuenta por la agresividad que tiene para marcar. Ingresa para reemplazar a Advíncula y jugar como lateral derecho", sostuvo el comunicador.

Asimismo, remarcó que Burlamaqui tuvo que dejar su habitual posición como pivote para desempeñarse en la banda derecha, donde reemplazó a Luis Advíncula, quien tampoco venía mostrando su mejor versión durante el encuentro.

Alessandro Burlamaqui y su discreta temporada con Alianza Lima

En lo que va de la temporada, Alessandro Burlamaqui ha sido uno de los ‘borrados’ por Pablo Guede. El técnico no lo ha tenido en sus planes en varios partidos y solo ha podido disputar ocho encuentros en la Liga 1, todos ingresando desde el banco de suplentes.

El volante todavía no ha logrado marcar goles ni brindar asistencias y apenas suma 120 minutos en lo que va de la temporada, cifras que evidencian el poco protagonismo que ha tenido bajo el mando del estratega argentino.