Beto Da Silva rotundo tras anotarle a Alianza Lima en triunfo de Garcilaso: "Goles son amores"

Deportivo Garcilaso dio el batacazo en Matute y venció por 1-0 a Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Los cusqueños se llevaron los tres puntos gracias a un gol de penal por parte de Beto Da Silva a los 28 minutos. Justamente, el autor del único tanto en el Estadio Alejandro Villanueva habló luego del final del compromiso y reveló sus sensaciones tras marcar el tanto del triunfo frente a su ex equipo y rival directo en la lucha por el título nacional.

Beto Da Silva, figura de Garcilaso, habló sobre su gol ante Alianza Lima

En declaraciones a la prensa, el futbolista, con pasado blanquiazul, expresó su felicidad por anotar el tanto del triunfo en el coloso de La Victoria y confesó su sentir al haber aplicado la denominada ‘Ley del ex’, anotándole al cuadro que defendió en la temporada 2020.

“Sin duda son tres puntos importantísimos contra un gran rival, fuera de casa. Nos tocaba ganar un partido en Lima, hoy (ayer) lo hicimos, así que, tenemos que seguir con la cabeza levantada, con mucha humildad. Nosotros queremos campeonar, estamos luchando para eso”, dijo.

“Creo que hicimos un partido muy inteligente, supimos aprovechar las oportunidades y defender muy bien. Feliz por haber hecho el gol, por haber apoyado a mi equipo, que es lo que realmente me emociona. Después, al rival, la que sea, siempre goles son amores, así que, espero seguir así”, añadió.

¿Cuántos goles tiene Beto Da Silva con Deportivo Garcilaso en la Liga 1 2026?

Beto Da Silva viene realizando una de las temporadas más regulares de su carrera. El ‘Cyborg’ lleva 10 goles anotados con camiseta de Deportivo Garcilaso en 2026, seis de ellos por el Torneo Apertura y cuatro por el Clausura.

Próximo partido de Deportivo Garcilaso por el Clausura 2026

Tras dar el golpe en Matute, los dirigidos por Lisandro Greppo volverán a los campos de juego el próximo domingo 6 de septiembre a la 1.30 p. m. (hora peruana), cuando reciban en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a su similar de Atlético Grau, por la octava fecha del Torneo Clausura.