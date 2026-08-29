Esteban Pavez tuvo fuerte comentario sobre delantera de Alianza tras derrota: "Ocasiones de gol claras"

Luego de la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso, Esteban Pavez mostró su molestia por el resultado y reconoció que el equipo no estuvo fino en los metros finales. El volante chileno consideró que los blanquiazules hicieron, en líneas generales, un buen partido y generaron varias ocasiones claras de gol, pero lamentó que no lograran concretarlas. Además, señaló que conocían la fórmula ofensiva del conjunto cusqueño y que les generó frustración que el rival terminara aprovechando precisamente una de las situaciones que habían trabajado durante la semana.

Pavez también destacó que en un equipo grande como Alianza existe la obligación de ganar siempre, especialmente cuando juega como local. Sin embargo, aseguró que la derrota no define el campeonato, ya que todavía quedan muchos partidos por disputar después de la fecha FIFA. El mediocampista pidió pasar rápidamente la página, continuar trabajando y enfocarse en los próximos compromisos del conjunto blanquiazul.

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“La verdad que es difícil hablar en estos momentos. Estoy bastante caliente con el partido. Obviamente que creo que, en líneas generales, hicimos un buen partido, pero no marcamos. Sabíamos cómo jugaban ellos y eso es lo que más me calienta. Sabíamos que la fórmula de ellos para hacer un gol era por el lado de Francisco Arancibia. Fue penal, nada que hacer. Y, obviamente, eso nos calienta, porque en la semana trabajamos eso y claramente fue penal. Fue la jugada que sabíamos que ellos iban a hacer y, obviamente, eso nos calienta, me calienta a mí en lo personal. También tuvimos muchas ocasiones. O sea, yo creo que tuvimos ocho, siete, nueve, no sé cuántas ocasiones de gol claras y, obviamente, que estoy así”, fueron sus primeras declaraciones para L1 Max.

“Es que yo creo que cuando uno está en un equipo grande tiene que ganar siempre. Obviamente que podemos cometer errores, pero creo que hoy día no estuvimos finos en la parte de arriba. Como te digo, tuvimos ocho, nueve, no sé cuántas ocasiones de gol claras. Ellos nos llegaron dos, tres veces. Sabíamos que la fórmula era la de Arancibia, uno contra uno, que es rapidísimo. Y, obviamente, eso calienta. Obviamente que en los partidos puede haber errores, pero también nosotros hoy día no estuvimos finos en la parte de arriba”.

“La verdad es que queda mucho. Yo creo que esto se va a solucionar. Yo creo que después de la fecha FIFA todavía no está nada dicho. Todavía nos quedan muchos partidos. Esto es paso a paso, es un camino largo y nosotros tenemos que seguir trabajando. Obviamente que no nos gusta perder, estamos bien calientes. Sabemos que a Alianza hay que ganar siempre, sobre todo de local. Primer partido que perdemos de local en el año y la verdad que bastante caliente. Ya mañana hay que dar vuelta a la página y pensar en lo que va a ser Juan Pablo II, lo segundo”.