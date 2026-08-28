Alianza Lima decidió no renovarle y ahora es una de las figuras del Torneo Clausura con FC Cajamarca

Alianza Lima siempre se ha caracterizado por ser uno de los clubes que más futbolistas hace debutar de sus canteras en la Primera División. Sin embargo, así como hay casos de potrillos que logran romperla en la máxima categoría, hay otros que buscan otros horizontes ante la falta de oportunidades y luego desarrollan todo su potencial como el caso de Mauricio Arrasco.

El delantero de 22 años llegó a ser promovido al primer equipo en 2023, año en el que debutó y jugó un partido. Sin embargo, a lo largo de todas estas temporadas, no llegó a ser considerado y apenas llegó a sumar 54 minutos en tan solo cuatro encuentros, por lo que a finales de 2025 terminó su contrato y no renovó con Alianza Lima. Tras esto, el potrillo decidió tomar otro rumbo y fichó por FC Cajamarca.

Con el equipo cajamarquino, Arrasco no solo vio continuidad a lo largo del año, sino que ahora es una de las grandes figuras de su club en el Torneo Clausura con cuatro tantos y dos asistencias. Precisamente este último 28 de agosto, Mauricio fue elegido el mejor jugador del equipo tras anotar un doblete en la fundamental victoria por 3-2 ante Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo para ayudar a su cuadro a que no descienda en el fútbol peruano.

En el Torneo Apertura, Mauricio Arrasco jugó 16 encuentros, llegando a convertir un gol y dio una asistencia, mientras que en lo que va del Torneo Clausura, el exdelantero blanquiazul lleva jugados los siete partidos, anotó cuatro tantos y brindó dos asistencias. Además, se ha convertido en titular indiscutible pues ya lleva jugados 618 minutos, 277’ menos que consiguió en la primera parte de la Liga 1.

¿En qué clubes ha jugado Mauricio Arrasco?