¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso y dónde ver partido por el Torneo Clausura 2026?

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso se enfrentan este sábado 29 de agosto, desde el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Blanquiazules y cusqueños protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países, así como el canal de transmisión confirmado donde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este emocionante encuentro.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por la Liga 1 2026: horarios del partido

El partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Clausura está programado para las 7.30 p. m. (hora peruana). A continuación, te mostramos los horarios en los diferentes países de Sudamérica, México, Estados Unidos y España.

Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9.30 p. m.

México y Centroamérica: 6.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 8.30 p. m.

España: 2.30 a. m. del domingo 30 de agosto.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso?

La transmisión del partido EN VIVO ONLINE entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Clausura estará a cargo de L1 MAX, canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto a través de Líbero.pe, para que no te pierdas ninguna de las incidencias del encuentro.

Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura: ¿Cómo llegan ambos equipos?

Será la segunda vez que ambos equipos se enfrenten en el presente año. En el duelo por el Torneo Apertura, los íntimos igualaron 1-1 con el 'Pedacito de Cielo' en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Aldair Salazar abrió el marcador a los 60 minutos, mientras que un autogol de Agustín Gómez a los 80 minutos permitió a Alianza rescatar un punto de su visita a Cusco.

Alianza Lima recibirá en Matute a Deportivo Garcilaso.

Los dirigidos por el profesor Pablo Guede llegan a este partido con el único objetivo de recuperar el primer lugar del Clausura, puesto que perdieron en la última fecha tras el empate 1-1 con Melgar en Arequipa. Por su parte, el ‘Rico Garci’ llega con la moral a tope tras golear a Cusco FC por 4-1, resultado que le permitió escalar a lo más alto de la tabla de posiciones del certamen junto a Universitario de Deportes, ambos con 13 puntos.

Por ello, el encuentro de este sábado será de suma importancia, pues ambos equipos tienen la oportunidad de sacar una importante ventaja frente a un rival directo en la lucha por el Clausura.