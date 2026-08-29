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Previa Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026: así marcha en la fecha 7

Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Así van Alianza Lima, Universitario y más en plena fecha 7.

Francisco Esteves
La tabla de la Liga 1.
La tabla de la Liga 1. | Foto: Composición Líbero.
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Arrancó una nueva fecha del Torneo Clausura 2026, con muchos clubes compitiendo por hacerse con el título nacional. Alianza Lima recibirá en Matute a Deportivo Garcilaso en un duelo clave, mientras que Universitario de Deportes visitará a UTC en Cajamarca. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1.

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Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026

PuestosClubPJDFPuntos
1Deportivo Garcilaso6613
2Universitario6413
3Alianza Lima6412
4Sport Boys6611
5Melgar6411
6Sporting Cristal6310
7Atlético Grau6210
8Alianza Atlético6010
9Cusco FC629
10Comerciantes Unidos718
11Juan Pablo II628
12CD Moquegua607
13Sport Huancayo6-27
14FC Cajamarca7-37
15Los Chankas6-67
16Cienciano6-74
17ADT6-82
18UTC*6-8-3

Programación y resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Viernes 28 de agosto

  • Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca

Sábado 29 de agosto

  • Chankas vs. Juan Pablo II | 1.00 p. m.
  • UTC vs. Universitario | 3.30 p. m.
  • Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | 7.30 p. m.

Domingo 30 de agosto

  • CD Moquegua vs. Alianza Atlético | 11.00 a. m.
  • ADT vs. Sport Huancayo | 1.15 p. m.
  • Sport Boys vs. Sporting Cristal | 3.30 p. m.
  • Cienciano vs. Cusco FC | 7.00 p. m.

Lunes 31 de agosto

  • Atlético Grau vs. Melgar | 3.00 p. m.
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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