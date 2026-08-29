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Tabla de posiciones del Torneo Clausura de Liga 1 2026: así marcha en la fecha 7
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Así van Alianza Lima, Universitario y más en plena fecha 7.
Arrancó una nueva fecha del Torneo Clausura 2026, con muchos clubes compitiendo por hacerse con el título nacional. Alianza Lima recibirá en Matute a Deportivo Garcilaso en un duelo clave, mientras que Universitario de Deportes visitará a UTC en Cajamarca. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones de la Liga 1.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026
|Puestos
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Deportivo Garcilaso
|6
|6
|13
|2
|Universitario
|6
|4
|13
|3
|Alianza Lima
|6
|4
|12
|4
|Sport Boys
|6
|6
|11
|5
|Melgar
|6
|4
|11
|6
|Sporting Cristal
|6
|3
|10
|7
|Atlético Grau
|6
|2
|10
|8
|Alianza Atlético
|6
|0
|10
|9
|Cusco FC
|6
|2
|9
|10
|Comerciantes Unidos
|7
|1
|8
|11
|Juan Pablo II
|6
|2
|8
|12
|CD Moquegua
|6
|0
|7
|13
|Sport Huancayo
|6
|-2
|7
|14
|FC Cajamarca
|7
|-3
|7
|15
|Los Chankas
|6
|-6
|7
|16
|Cienciano
|6
|-7
|4
|17
|ADT
|6
|-8
|2
|18
|UTC*
|6
|-8
|-3
Programación y resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2026
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca
Sábado 29 de agosto
- Chankas vs. Juan Pablo II | 1.00 p. m.
- UTC vs. Universitario | 3.30 p. m.
- Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso | 7.30 p. m.
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua vs. Alianza Atlético | 11.00 a. m.
- ADT vs. Sport Huancayo | 1.15 p. m.
- Sport Boys vs. Sporting Cristal | 3.30 p. m.
- Cienciano vs. Cusco FC | 7.00 p. m.
Lunes 31 de agosto
- Atlético Grau vs. Melgar | 3.00 p. m.
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